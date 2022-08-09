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الامارات | "قطعة مخلل خيار" بالكاتشاب بـ 6200 دولار أمريكي !

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن "قطعة مخلل خيار" بالكاتشاب بـ 6200 دولار أمريكي ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت صالة فنية في نيوزيلندا، أخيراً، ضجة واسعة على الإنترنت لعرضها عملاً فنياً غير مألوف، هو عبارة عن شريحة خيار مخلل ملتصقة بسقف الصالة الفنية بسعر 10 آلاف دولار نيوزيلندي، ما يعادل 6200 دولار أمريكي.

وتتألف تلك القطعة الفنية المثيرة للتفكير، وعنوانها «مخلل» للفنان الأسترالي ماثيو غريفين، من شريحة خيار مخلل ملطخة بالكاتشب مأخوذة من «تشيزبرجر».

وتم وصف العمل الفني بـ «اللفتة الاستفزازية» من قبل صالة العرض.

وقال مدير الفنون الجميلة في سيدني، ريان مور، إن هذا الإبداع له قيمة. وأضاف مور عن العمل المعروض في صالة «مايكل ليت» في أوكلاند: «بشكل عام الفنانون ليسوا هم من يقررون ما إذا كان ما صنعوه فناً. ولكن نحن كمجتمع بشكل جماعي نختار استخدامه أو التحدث عنه».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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