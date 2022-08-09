الامارات | "قطعة مخلل خيار" بالكاتشاب بـ 6200 دولار أمريكي !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت صالة فنية في نيوزيلندا، أخيراً، ضجة واسعة على الإنترنت لعرضها عملاً فنياً غير مألوف، هو عبارة عن شريحة خيار مخلل ملتصقة بسقف الصالة الفنية بسعر 10 آلاف دولار نيوزيلندي، ما يعادل 6200 دولار أمريكي.

وتتألف تلك القطعة الفنية المثيرة للتفكير، وعنوانها «مخلل» للفنان الأسترالي ماثيو غريفين، من شريحة خيار مخلل ملطخة بالكاتشب مأخوذة من «تشيزبرجر».

وتم وصف العمل الفني بـ «اللفتة الاستفزازية» من قبل صالة العرض.

وقال مدير الفنون الجميلة في سيدني، ريان مور، إن هذا الإبداع له قيمة. وأضاف مور عن العمل المعروض في صالة «مايكل ليت» في أوكلاند: «بشكل عام الفنانون ليسوا هم من يقررون ما إذا كان ما صنعوه فناً. ولكن نحن كمجتمع بشكل جماعي نختار استخدامه أو التحدث عنه».