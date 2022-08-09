الامارات | زيت الجوجوبا.. كنز فوائد للشعر والبشرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت مجلة «فرويندين» الألمانية إلى الفوائد العديدة، التي يوفرها زيت الجوجوبا للشعر والبشرة، ولذلك فهو يدخل في مكونات العديد من مستحضرات العناية.

ويعد الجوجوبا نوعاً من الشمع وليس من الزيوت، والذي يستخرج من بذور الجوجوبا، وهو يحتوي على فيتامينات مهمة مثل E وB6 وA، ويعد هذا النوع من الزيوت الخيار الأمثل للشعر الجاف والمتقصف؛ حيث يوازن إفراز الدهون على فروة الرأس، كما أنه يمتاز بتأثير جيد في علاج جفاف فروة الرأس والحكة، وهو ما ينتج عنه شعر ناعم ولامع.

ونظراً لاحتواء زيت الجوجوبا على فيتامين A، فإنه يزيد من صحة البشرة، ويساعد في علاج حب الشباب والبثور، بالإضافة إلى أن فيتامين E يساعد في علاج تجاعيد البشرة وزيادة مقاومة البشرة للتأثيرات الخارجية، ويسهم هذا الزيت في الاحتفاظ برطوبة البشرة وتقليل الالتهابات بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والتئام عيوب البشرة.