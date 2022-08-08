الامارات | أنقذ ابنه من الموت وجرفة الموج.. وفاة أكاديمي سعودي غرقاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي أكاديمي سعودي حتفه أثناء محاولته إنقاذ نجله من الغرق في جدة.

وبحسب صحيفة «عكاظ»، فإن الدكتور حسين محمد الحبشي عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى، كان في رحلة برفقة أسرته أثناء وقوع الحادثة، ورأى نجله ينازع الموت غرقاً في البحر ليقفز لإنقاذه ونجح في ذلك غير أنه فشل في الخروج، إذ جرفته الأمواج إلى الأعماق ليلفظ أنفاسه غرقاً.



ونعت كلية الدراسات القضائية والأنظمة فقيدها الدكتور الحبشي، وقالت: «بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تتقدم كلية الدراسات القضائية والأنظمة بالتعزية والمواساة في فقيد القسم، فضيلة الدكتور حسين بن محمد الحبشي، الذي وافته المنية غرقاً».

وأوضحت الكلية في بيان صحفي أن الحبشي أستاذ الفقه المساعد بقسم الدراسات القضائية بجامعة أم القرى توفي يوم السبت، وكان ممن عُرف بالتربية والنصح لطلابه والتفاني والإيثار في عمله.