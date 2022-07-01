نصائح قبل «ترويقة العيد» هتساعدك تخلصي بسرعة.. اعرفي تبدأي منين

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مهمة تنظيف شاقة من المحتمل أن تظل لمدة أيام، تقع على عاتق الكثير من الفتيات وربات المنزل، خاصًة مع قدوم المناسبات مثل اقتراب عيد الأضحى المبارك، إذ تتعرض الكثير منهن للعديد من الضغوطات التي تعرقل قدرتهن على تنظيف منازلهن بالشكل المرغوب خلال هذه الفترة التي تعتمد على وجودهن داخل مطبخهن لفترات طويلة.

وكما يشتهر عيد الأضحى المبارك بتركيز السيدات وربات المنزل على تحضير الوجبات والأصناف المتنوعة، ويقدم «هن» مجموعة من النصائح الخارجة عن الصندوق لمساعدتك على تنظيف المنزل بشكل سريع قبل العيد حتى لا تتراكم عليك المسؤوليات، وذلك وفقًا لموقع «Wiki How».

نصائح لتنظيف المنزل في العيد

أولًا: تنظيف السجاد

يفضل تنظيف السجاد من خلال استخدام أدوات تنظيف مخصصة له، كما يلزم البعد عن استخدام المساحيق الضارة التي تفقد السجاد رونقه وألوانه، لذا يمكنك إرساله إلى الأماكن المخصصة للتنظيف حتى توفرين الجهد والوقت لالتزاماتك الأخرى.

التخلص من الغسيل المتسخ

تعتبر مهمة التخلص من الغسيل المتسخة من أهم الأشياء لتنظيف المنزل، لذا يفضل البدء به مع الحرص على تنظيف الحمام في نفس الوقت، وسيساعدك هذ الخطة في تنظيف جزئين في المنزل في نفس التوقيت.

تعقيم المنزل بالمنظفات

تعتبر خطوة تعقيم المنزل من خلال استخدام المنظفات من الأشياء المهمة حتى تتغير رائحة منزلك إلى أخرى منعشة، فضلًا عن ضرورة غسل مفارش المنزل من ستائر وغيره.

المطبخ

لا يمكن تنظيف المنزل دون البدء في المطبخ، لذا عليك التخلص من المكونات غير المهمة الموجودة به، بالإضافة إلى ضرورة تنظيف الثلاجة جيدًا حتى تضعي بها لحوم عيد الأضحى، والمكونات الجديدة.

وأشار الأطباء إلى ضرورة الابتعاد عن تعقيم المنزل بالخل أو الكلور، نظرًا لأنها منتجات تتسبب في إنتاج غازات سامة تظل داخل المنزل ومن الممكن أن تصل بضررها حد الوفاة.