الامارات | الطفلة علا بعد رحلة العمر: شكراً «تحقيق أمنية»

شكرا لقرائتكم خبر عن الطفلة علا بعد رحلة العمر: شكراً «تحقيق أمنية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت مؤسسة «تحقيق أمنية» من تحويل حلم الطفلة علا (14 عاماً) إلى حقيقة، بالسفر في رحلة إلى تركيا مع عائلتها.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة، هاني الزبيدي: «يُسعدنا أن نتمكّن من تحقيق أمنية علا بالسفر مع أفراد عائلتها إلى مدينة إسطنبول التي طالما حلمت بزيارتها والتعرّف عن كثب إلى معالمها التاريخية وطبيعتها الخضراء، بعد أن كانت تشاهدها في أفلام الفيديو والصور فقط».

وتوجّه بالشكر إلى أصحاب الأيادي البيضاء في مجتمع الإمارات الذين يواصلون دعم المؤسسة وتمكينها من تنفيذ استراتيجيتها الإنسانية النبيلة، مؤكداً أن أهداف «تحقيق أمنية» ترتكز على الاستمرار في تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم، داخل وخارج الدولة، مهما كانت صعبة أو مستحيلة.

من جانبها، توجهت علا بالشكر إلى جميع العاملين في المؤسسة على جهودهم المبذولة لقهر المُستحيل وتحقيق أمنيات الأطفال المرضى.

وأضافت: «لقد كان السفر إلى تركيا يُمثّل حلماً مُستحيلاً بالنسبة لي، وكلي ثقة الآن بأن ذكراها ستبقى إلى الأبد تُرافقني في كل خطوات حياتي». وتابعت «تمكّنت على مدار ستة أيام من التعرّف الى منطقة السلطان أحمد، ومسجد آيا صوفيا، والمسجد الأزرق والأسواق الشعبية، إضافة إلى زيارة جزيرة الأميرات، وتلة بيرلوتي.. فشكراً (تحقيق أمنية)».

هاني الزبيدي:

«أهداف المؤسسة ترتكز على الاستمرار في تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم، داخل وخارج الدولة، مهما كانت صعبة أو مستحيلة».

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