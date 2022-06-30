يسرا ترقص على أغنية لتامر حسني في فرح أحمد العدل ودينا البنداري (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أقيم مساء أمس حفل زفاف أحمد العدل ودينا البنداري بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، الذين حرصوا على مشاركة الفرحة في جو من البهجة والسعادة، وقد أحيا حفل الزفاف الفنان تامر حسني، فيما شاركت يسرا كذلك تامر حسني على الستيدج.

تفاصيل رقص يسرا وتامر حسني

حرص منظم الحفلات أحمد ياسين على مشاركة متابعيه بلقطات وفيديوهات وصور لحظية من حفل زفاف أحمد العدل، كونه منظم الفرح، وشارك مع متابعيه فيديو لـ رقص بين يسرا وتامر حسني على نغمات إحدى أغنياته، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت الفنانة يسرا بفستان مميز ضيق من منطقة الخصر، يجمع بين الفضي والأوفوايت، ملئ بـ«الشراشيب» من أعلى لأسفل، وتميز الفتسان بفتة V من منطقة الصدر، وكان بدون أكمام وظهر منخفض، وصففت شعرها الأصفر القصير ويفي، مع حقيبة شانيل أظهرت لون الفستان.

وظهرت يسرا بـ تان واضح خلال حضورها حفل الزفاف، إذ أنه من الواضح أنها كانت في المصيف أو على البحر، وتبادلت يسرا مع تامر حسني الذي أحيا الفرح بأغنياته، الرقص مع تامر والعروس، وقد بدت مندمجة للغاية مع الجميع، خلال الرقص في الفرح.

تفاعل الجمهور مع حفل الزفاف

وبخلاف رقص يسرا والذي لاقي تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، نشر أحمد ياسين صور وفيديوهات ولقطات أخرى من فرح أحمد العدل، بداية من كتب الكتاب وحتى فرحة الحضور ورقصهم مع أهالي العروسين.

وكان من بين التعليقات على فرح احمد العدل: «ألف مبروك ربنا يسعدكم اللهم آمين يارب العالمين، وما شاء الله ربنا يسعدها، وبموت في يسرا قمر بجد، ودي لابسة فستان بمبة كشر، وقمر بردو».