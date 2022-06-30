عزوز خطيب جنى مقداد «طفلة طيور الجنة».. الظهور الأول يخطف الأنظار

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

منذ أسابيع قليلة أثارت طفلة طيور الجنة جنى مقداد الجدل وذلك بعد أنباء خطوبتها التي شاركها أخيها مع الجمهور، ما جعل الجميع يندهش من عمر الفتاة الصغيرة نجمة قناة طيور الجنة، واليوم لأول مرة ظهر عزيز غسان والمشهور بلقب عزوز شقيق نور غسان زوجة أخيها الوليد، وهو خطيب جنى مقداد لأول مرة وهو ما أثار الجدل حوله مرة أخرى.

من هو عزوز خطيب جنى مقداد؟

انتشرت صورة مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي لـ عزوز وهو شاب وسيم وكتب معلقون أنه خطيب جنى مقداد وكان شديد الوسامة حتى أن المغردون قالوا إن ملامحه أجمل من ملامح الوليد والمعتصم بالله مقداد في صغرهما.

وعلى الرغم من أن أنباء خطبة نجمة طيور الجنة جنى وعزوز لم تتأكد حتى الآن، إلا أنهما أثارا كثير من الجدل منذ إعلان شقيقها معتصم مقداد، إذ علق عليها: «ما شاالله خطوبة جنى مقداد، والمفاجأة كانت إنه شقيق زوجة الوليد مقداد نور غسان».

حجاب جنى مقداد

وبعد نبأ خطوبة ابنة مالك قناة طيور الجنة بفترة قصيرة، أعلنت جنى مقداد عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أنها ارتدت الحجاب، وظهرت بالفعل في الصور مرتدية الخمار، فيما لم تتأكد أنباء خطوبتها من عزوز حتى الآن، إذ تلتزم الأسرة الصمت التام.

وقالت جنى تقليعا على ارتدائها الحجاب: «الحمد لله الذي وفقني لارتداء الحجاب وزيّنني به وأسأله الثبات وأرجو منكم حُسن الدعاء».

ومن جانبه هأنها والدها خالد مقداد مالك طيور الجنة، من خلال نشر صورة عائلية عبر حسابه على «إنستجرام» وعلق عليها مباركا ارتداؤها الحجاب: «بنيتي وردتي وزينةَ جنتي (جنى) يا غاليتي ومؤنستي، لا أدري كيف مرَّ الوقت بهذه السرعة، كنتِ بالأمس تمرحين وتلعبين وتنشدين مع الصغار والكبار بحبٍ واقتدار».

خطوبة جنى مقداد طفلة طيور الجنة

ومنذ نبأ خطوبتها تتصدر جنى مقداد كل وسائل التواصل الاجتماعي، فقد كانت لفترة طويلة هي نجمة قناة طيور الجنة، لمؤسسها والدها، ويحبها الجميع ويستمع إلى أغانيها الاطفال ويحفظونها عن ظهر قلب، ولكن الجمهور تفاجأ من التغير الشديد في شكل جنى حيث خسرت كثير من وزنها في ظهورها عبر «إنستجرام»، فضلا عن أن الخطوبة كانت مفاجأة أيضا لأنها معروفة طوال الوقت بأنها طفلة صغيرة.

ومن الجدير بالذكر أيضا أنه ولدت جنى لأب أردني من أصل فلسطيني وأم أردنية، في 13 أبريل 2008 بالكويت، وتبلغ من العمر حالياً الـ14 عاما، وحققت خلال فترة قصيرة جدا شهرة واسعة وخصوصا بين صفوف الأطفال في العالم العربي.