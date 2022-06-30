الامارات | 5 نصائح من لاعبة أولمبية لتمرين أكثر فعالية

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح من لاعبة أولمبية لتمرين أكثر فعالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوجه كثير من الأشخاص إلى الحصول على تمارين القلب اليومية عن طريق المشي أو الجري في الهواء الطلق، ولكن يعاني كثير منهم من ممارستها بالطريقة الخاطئة.

نشرت "اكسبرس" 5 نصائح رئيسية من اللاعبة الأولمبية دونا فريزر للمساعدة في البدء بهذه التمارين بطريقة سليمة وهي كالتالي:

1. تجنب الإصابة

يجب عليك أيضا الاستثمار في بعض أحذية الجري المريحة والمناسبة جيدا لضمان الاعتناء بقدميك وكاحليك.

2. الإحماء

تأكد دائما من الإحماء قبل بدء الجري وذلك عن طريق المشي السريع لمدة خمس دقائق والقيام ببعض التمدد الديناميكي حيث سيساعد ذلك في ضمان تسخين عضلاتك حتى لا تجرح نفسك.

3. الجري على فترات

لبدء رحلة الجري الخاصة بك ، ابدأ بالجمع بين فترات المشي و الركض فيمكنك القيام بدقيقتين من المشي مع 30 ثانية من الركض في البداية ، ثم البدء في تقليل مقدار الوقت في المشي وزيادة وقت الجري.

التحكم في تنفسك هو المفتاح عند البدء ، وممارسة تقنيات التنفس حتى عندما لا تمارس الرياضة .

4. تحديد الأهداف

ينصح بوضع جدول زمني قابل للتحقيق و التأكد بأنه يمكنك الالتزام به مع وضع أيام الراحة بينهما حيث تساعد الأهداف الصغيرة والواقعية مثل هذه على تعزيز ثقتك بنفسك وتعطيك أساسا رائعا.

5. الوضعية

ينصح بالتحقق من نفسك وجسمك بانتظام وإعادة ضبطه مع الحفاظ على تقنية التنفس المناسبة.

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