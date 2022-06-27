عمرو دياب يفاجئ جمهوره بـ «لوك جديد».. ومتابعون: الهضبة طل بالأبيض

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

فاجأ الهضبة عمرو دياب متابعيه، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصورة جديدة أثناء ترويجه لألبومه الغنائي الجديد، إذ أنه ظهر بإطلالة صيفية مختلفة، لفتت أنظار رواد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نحوه.

تفاصيل إطلالة عمرو دياب الجديدة

وخلال الصورة روج عمرو دياب، لألبومه الغنائي الجديد الذي حمل اسم الـ«لوك الجديد» وهو ما تناسب مع صورته في إطلالة صيفية مختلفة، التي سرعان ما أثارت تفاعل الآلاف من متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتمثلت إطلالة عمرو دياب في شكل «كاجوال»، إذ أنه ارتدى بنطالا باللون الأبيض، ويعلوه «كارديجان» باللون ذاته مفتوحا، ما كشف عن منطقة الصدر.

وانقسمت تعليقات المتابعين إلى جزئين، الأول أشاد بالإطلالة الجديدة للهضبة عمرو دياب، فيما سخر آخرون منها إذ جاء من بين التعليقات، «الأسطورة عمرو دياب»، «والله قمر»، بيفكرني بمفرش ترابيزة كان عندي جدتي الله يرحمها»، «أما الحق أشد الستارة وأفصل منها حتة على مقاسي»، «الهضبة طل علينا بالأبيض عقبالنا».

تفاصيل ألبوم «اللوك الجديد»

جدير بالذكر أن ألبوم «اللوك الجديد» للفنان عمرو دياب، يأتي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي، حيث يعد هذا عودة التعاون بين الثنائي، بعد غياب ما يقرب من عامين.

وكانت آخر أعمال الفنان عمرو دياب الغنائية، أغنية «اللى يمشي يمشي»، التى أطلقها دياب منذ ما يقرب من شهر وهي كانت من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان مدين وحققت الأغنية نجاحا كبيرا مع طرحها عبر المنصات السمعية.