حكاية لقاء جمع بين ديما بياعة وتيم الحسن بعد طلاق 10 أعوام بحضور زوجته الثانية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من جديد عاد الفنان تيم الحسن والفنانة ديما بياعة، يجتمعان في مكان واحد، بعد انفصال دام لسنوات، وزواج الأول من الإعلامية وفاء الكيلاني، وذلك خلال حفل تخرج ابنهما «ورد»، ونشر الثنائي عدد من مقاطع الفيديو المصورة و الصور الفوتوغرافية، التي تجمع بينهما عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعلهما يتصدران محركات البحث والتريند.

احتفال يجمع تيم الحسن وديما بياعة

كان الثنائي تيم الحسن وديما بياعة، تزوجا وعاشا حياة هادئة مستقرة، إلى أن تسللت المشكلات إلى حياتهم، وانفصلا بعدما اتهمته الزوجة بخيانتها، قبل 10 سنوات، وبحث كل منهما عن شريك حياة آخر، إذ تزوجت هي من رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو، فيما تزوج هو من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

وكان شارك تيم الحسن، عددا من الصور التي تجمع بينه وبين نجله رفقة زوجته وفاء الكيلاني، وطليقته السابقة ديما بياعة وزوجها، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها: «مبروك حبيبي النجاح بمرتبة أعلى تميز، الحمدلله، بترفع الراس يا ورد، الله يحميك وعقبال فهد إن شاء الله، شكرا لجميع الأساتذة والإداريين المحترمين في مدارس المواكب».

وعلقت الإعلامية وفاء الكيلاني، على منشور زوجها تيم الحسن، لنجله: «حبيبي مليون مبروك لورد ربنا يحميه ويفرحكم بيه وبفهوده».

الكثير من التعليقات والتساؤلات، طالت الفنان تيم الحسن ووفاء الكيلاني، خاصة بعد ظهورها معه، رفقة طليقته الأولى ديمة بياعة، فكان من بين التعليقات من الرواد التي تشيد بتفهم الزوجة الثانية لعلاقة الأب والأم، فكان من بينها: «زوجتك مشاء الله إمراة كلاس وراقية بنجنن الله يخليكم لبعض أنت ووفاء، هي أزاي ست متحضرة كده، ربنا يباركلكوا في بعض، هي مبتغيرش عليه ولا إيه، مش كانوا بيقولوا اتطلقوا هو ووفاء».

زواج وانفصال

وكان تيم حسن، تزوج من ديما بياعة عام 2002 وأنجب منها ولدين هما ورد وفهد، وفي فبراير 2012 تم إعلان الطلاق والانفصال عن بعضهما البعض، وتزوجت عام 2014 من رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو.