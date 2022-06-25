نهاد أبو القمصان عن انتشار صور نيرة أشرف بالحجاب: «قتلتوها للمرة التانية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فتحت المحامية نهاد أبو القمصان، النار على بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين قرروا تبديل صور الطالبة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة المقتولة على يد زميلها، إلى صور تظهر فيها بالحجاب بتقنية الـ «فوتوشوب» على عكس مظهرها التي اعتادت عليه دون حجاب.

نهاد أبو القمصان: ما احترموش إرادة نيرة ولا حقها

ونشرت أبو القمصان، صورة للطالبة نيرة أشرف، عبر صفحتها الرسمية «حكايات نهاد» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكتبت عليه: «بيغتالوا نيرة للمرة الثانية، اللي حجب نيرة بالفوتوشوب، لا يختلف عن اللي قتلها، الاثنين ما احترموش لا حقها ولا إرادتها».

وتابعت «أبو القمصان»: «اللى قتل ماحترمش إرادتها في أنها ترفضه، واللي زور صورتها بالفوتوشوب ما احترمش إرادتها في الحياة زي ما هي عايزة، كأن الإسلام دخل مصر أول إمبارح العصر، بصو على صور مصر من 30 سنة بصو كانوا أكثر إيمانا من التدين الشكلي اللي منتشر دا، اللي بيقول ما هي اتغطت في الكفن، كمان الرجالة بتتغطى في الكفن، بتحجبوهم هما كمان، يا ريت نحترم إرادة الناس».

محاكمة قاتل نيرة أشرف بعد ساعات

وكان المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بإشراف ‏المستشار حمادة ‏الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات ‏المختصة وتحديد جلسة ‏محاكمته غدًا الأحد.