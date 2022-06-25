تفاصيل وفاة عروس خلال عقد قرانها في كفر الشيخ.. «دخلوا عليها تمضي لقوها ميتة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تكن تعلم أن تلك الفرحة هي آخر ما تشعر به في عالمنا، قبل أن ترحل عنه نهائيًا قبل دقائق من توقيعها على عقد القران، «بوسي كامل أبو أحمد» عروس قرية البياض، التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، التي وجعت قلوب قريتها خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تحولت مراسم واحتفالات عقد القران إلى مأتم، إذ لفظت أنفاسها الأخيرة وسط الاحتفالات، رغم عدم معاناتها من أي أمراض من قبل.

حالة من الحزن والذهول والدهشة سيطرت على أسرة العروس وأهل قريتها، فتلك الفتاة التي استعدت للدنيا الجديدة التي طالما حلمت بها لم يمهلها القدر فرصة لدخولها؛ لترحل عن عالمنا بشكل مفاجئ وسط ذهول أسرتها والمدعوين.

تفاصيل وفاة بوسي

وفي هذا الصدد، أكد كمال حسن المحامي، أحد أصدقاء أسرة العروس، إن الفتاة بالفعل عاشت حياة قاسية، إذ توفيت والدتها عقب ولادتها وعاشت رفقة أشقائها تنتظر يوم زفافها، إلا أن القدر كان له رأي آخر: «مكملتش 20 سنة، لسة 19 سنة و3 شهور، وكان كتب كتابها وفي عادات الأرياف العريس مع الرجالة برة وهي في أوضتها، دخلوا عليها تمضي على وثيقة عقد القران لقوها مبتسمة، لكن مبتردش، وبعد نقلها للمستشفى اكتشفوا أنها فارقت الحياة من قبل حتى ما تمضي على العقد».

وأشار المحامي خلال حديثه لـ«هُن»، إلى أن الحزن خيم على قرية البياض التي كانت تستعد لعقد القران إلا أن العروس لفظت أنفاسها الأخيرة.

أهالي قرية البياض ينعون العروس

ونعى شريف شحاتة عبيد، أحد أقارب العروس، بوسي، قائلا: «في ذمة الله بوسي بنت عمي توفيت وهي بتكتب كتابها عروسة في الجنة إن شاء الله وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وتابع آخر: «الله يرحمك ويسامحك يا بوسي ويسكنك الجنة يا رب العالمين، والله من أرق وأحن وأطيب خلق الله عروسة الجنة هزت قرية البياض بأكملها».