الامارات | الأول من نوعه .. محمد عبده يحيي حفلاً في أبو ظبي بتجهيزات "تُسمع الصمّ"

شكرا لقرائتكم خبر عن الأول من نوعه .. محمد عبده يحيي حفلاً في أبو ظبي بتجهيزات "تُسمع الصمّ" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالتزامن مع اليوم العالمي للموسيقى، أحيا فنان العرب محمد عبده، مساء اليوم السبت، حفلا موسيقيا في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بتنظيم من إكس كلتشر، وهي منشأة ثقافية مقرها في الإمارات.

ويعتبر الحفل هو الأول من نوعه حيث شهد تجهيزات خاصة للحضور من ذوي الاحتياجات السمعية والصُم، ليتمكنوا من الاستمتاع بالحفل من خلال ترجمة لغة الصم وعدد من السترات المجهزة بتقنية تساعد على الشعور بالموسيقى.

كما أتاح منظمو الحفل، لأول مرة في منطقة الخليج، للجمهور مشاهدة الحفل من أي مكان في العالم، في الوقت الفعلي، على مسرح بسيطة لايف الافتراضي، من خلال موقع المنصة www.basita.live أو تطبيق الهاتف الذكي على Android و iOS.

ومن المقرر ان تعلن إكس كلتشر في الفترة المقبلة عن مجموعة من الفعاليات لفنانين محليين وعالميين، يقدمون عروضهم في الإمارات السبع. كما ستجلب فعاليات إكس كلتشر برامج ثقافية جديدة وغنية إلى الإمارات، مع محتوى شامل ومتنوع يعكس مهمتها وقيمها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news