نصائح للبشرة الدهنية في الصيف.. «استخدمي ماسك الصبار والشوفان»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، تبدأ مشاكل البشرة في الظهور وخاصة الدهنية، مثل ظهور الحبوب وعلامات على البشرة، فدرجة الحرارة المرتفعة تؤدي إلى زيادة الغدد الدهنية والبذور السوداء على البشرة، وإليكِ نصائح للبشرة الدهنية في الصيف.

نصائح للبشرة الدهنية في الصيف

قدم موقع «هيلث لاين» الطبي، عدة نصائح للبشرة الدهنية في الصيف، وكيفية الحفاظ عليها وتجنب إصابتها بالحبوب، ومنها:

ـ غسيل الوجه مرتين في اليوم لإزالة الدهون الموجودة على البشرة، مع عدم الإكثار من الصابون القاسي حتى لا يجرح البشرة.

ـ استخدام المناديل الناعمة في تجفيف الوجه أفضل من المنشفة العادية، وتساعدك على تقليل لمعان الوجه.

ـ العسل أكثر الممكونات الطبيعية إفادة للبشرة، وذلك لأنه يحتوي على مكونات مضادة للبكتيريا ومطهرة للبشرة، ويُعد مفيد للغاية للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب.

ماسكات للحفاظ على البشرة الدهنية في الصيف

عرض موقع «هيلث لاين» عدة ماسكات للحفاظ على البشرة الدهنية في الصيف، وهي:

ماسك الشوفان

يساعد على تقليل اللمعان على البشرة وتقليل ظهور الحبوب والبذور السوداء.

طريقة الماسك

ضعي كمية مناسبة من الشوفان على ماء دافئ وملعقة كبيرة من العسل وقلبيهم جيدًا حتى يصبح عجينًا ودلكي وجهك بالشوفان لمدة ثلاث دقائق ثم اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر، وضعي باقي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة حتى يجف ثم اغسليه جيدًا.

ماسك بياض البيض مع الليمون

ويعالج ماسك بياض البيض مع الليمون البشرة الدهنية من الحبوب؛ لأنه يشد المسام ويغلقها ويساعد على امتصاص الزيت والدهون من الوجه.

طريقة الماسك

يُمزج بياض بيضة مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج، وضعيه على وجهك، واتركيه حتى يجف ثم اغسليه جيدًا بالماء الدافئ.

ماسك اللوز المطحون

يساعد على امتصاص الدهون من البشرة.

طريقة الماسك

يُطحن اللوز الخام جيدًا لعمل 3 ملاعق صغيرة، وأضيفي عليهم ملعقتين كبيرتين من العسل وضعيه على وجهك برفق وبحركات دائرية ثم اغسلي وجهك جيدًا بالماء الدافئ، ويمكنك أيضًا عمل قناع للوجه عن طريق طحن اللوز إلى عجينة قبل إضافة العسل، واتركي القناع لمدة من 10: 15 دقيقة ثم اغسلي وجهك جيدًا بالماء الدافئ، ويجب عليك ألا تستخدمي هذا الماسك إذا كان لديك حساسية من اللوز.

- استخدام الصبار لأنه معروف بقدرته على علاج الحروق والأمراض الجلدية الأخرى، ووفقًا لموقع «مايو كلينك» الأمريكي الطبي فإن هناك دليل علمي على أن الصبار يساعد على علاج تقشر الجلد الناتج عن البقع الدهنية، وكثير من الناس يستخدمون الصبار لعلاج البشرة الدهنية.

طريقة الاستخدام

ضعي طبقة رقيقة من الصبار على وجهك قبل النوم واتركيه حتى الصباح، إذا كانت بشرتك حساسة يفضل عدم استخدامه حتى لا يسبب الحساسية لوجهك.

ماسك الطماطم

مفيد للبشرة بسبب احتوائها على حمض الساليسيلك المعالج لحبوب البشرة، وتساعد على التقليل من لمعان البشرة، وتمتص الزيت والدهون.

طريقة الماسك

يُمزج ملعقة صغيرة من السكر مع حبة طماطم، ويوضع على البشرة، واتركيه لمدة 5 دقائق ثم اغسليه جيدًا بالماء الدافئ.