الامارات | بيع ملكة جمال الحَمام في السعودية بـ 15 ألف دولار أميركي !

شكرا لقرائتكم خبر عن بيع ملكة جمال الحَمام في السعودية بـ 15 ألف دولار أميركي ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت ملكة جمال الحمام في السعودية بـ55 ألف ريال سعودي اي حوالي 14 الف و600 دولار أميركي.

وينظم نادي حمام الجاكوبين السعودي مسابقة سنوية لاختيار ملكة جمال الحمام في المعرض السنوي لطيور الزينة في المملكة وذلك بحضور عدد كبير من عشاق هذا النوع من الطيور من الخليج العربي وأوروبا وأفريقيا وأمريكا.

وتم التحكيم هذا العام من قبل الحكم الأسترالي بيتر سميث والذي شارك في عدة معارض عالميه في أمريكا وأوروبا والخليج العربي.

تم تقسيم الفئات وفقا للون والعُمر قبل أن تحسم البطولة لصالح الحمامة الفائزة والتي ارتفع سعرها عشرة أضعاف بعد فوزها وتم شراؤها بسعر 55 ألف ريال سعودي اي حوالي 14 الف و600 دولار أميركي.

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