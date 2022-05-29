الامارات | إنقاذ مصرية رمت بنفسها في النيل للمرة الثانية بسبب زوجها !

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ مصرية رمت بنفسها في النيل للمرة الثانية بسبب زوجها ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ الأمن المصري، السبت، امرأة قفزت في نهر النيل بالعاصمة القاهرة، محاولة الانتحار بسبب صعوبة العيش مع زوجها.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية في بيان نشرته تفاصيل محاولة امرأة الانتحار بالقفز من أعلى أحد الكباري في نهر النيل.

وقالت الوزارة، في البيان، إنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، لاحظ أفرادها يام فتاة بالقفز من أعلى أحد الكباري بدائرة القسم وقيام زوجها بالقفز خلفها لإنقاذها.

وأضافت أنه على الفور تمكنت قوات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من إنقاذ الفتاة المشار إليها وزوجها وتبين أنهما مقيمان بدائرة القسم.

وأشارت الوزارة إلى أنه "بمناقشتهما أقرت الأولى بشروعها في الانتحار لكثرة الخلافات الزوجية بينها وبين زوجها، وقيامها بترك مسكن الزوجية بسبب قيامه بالتعدي عليها بصفة مستمرة، وأنه سبق لها محاولة الانتحار منذ 4 سنوات بالقفز في مياه النيل، وأثناء تواجد كليهما أعلى الكوبري قامت بمغافلته والقفز محاولة الانتحار وقام زوجها بالقفز خلفها لإنقاذها".

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