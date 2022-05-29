نصائح بتغذية سليمة للأطفال بعد ممارسة الرياضة.. «احرصي على هذه الوجبات»

القاهرة - سمر حسين - ماما

خلال أداء التمرينات الرياضية يقوم الجسم بحرق كميات كبيرة من السعرات الحرارية، وذلك كي يتم مده بالطاقة اللازمة للتمكن من أداء الأمر بالشكل المطلوب، من خلال استهلاك المخزون الخاص بالجليكوجين المخزن في العضلات، إلى جانب تكسير بعض البروتينات المكونة للعضلات، لذلك عادة ما يتم الشعور بالجوع عقب الانتهاء من أداء تلك التمارين، لذلك يسارع الكثيرين للحصول على ما يشبع هذا الشعور.

وعلى هذا النحو، تحرص العديد من الأمهات على تقديم الوجبات المتنوعة لأطفالهن بعد انتهائهم من أداء التمارين الرياضية المختلفة، خاصة عند ممارسة الرياضات بشكل منتظم، والتي من بينها على سبيل المثال، كرة القدم، أو السلة، أو اليد، أو السباحة، وغيرها.

تحرص الأمهات على توفير الأكلات السريعة بعد الرياضة

لكن مع حرص الأمهات على توفير الأكلات السريعة داخل حقائب أطفالهن خاصة في اللحظات الأولى بعد الانتهاء من ممارسة الرياضات المختلفة، قد يتم تقديم بعض من الأطعمة التي لا تحتوي على أية فوائد صحية، كالمشروبات الغازية، والسناكس المختلفة التي تضم أنواعا مختلفة من المقرمشات.

خبير يقدم نصائح للتغذية السليمة للأطفال بعد الانتهاء من التمارين

ومن ناحيته، قدم الكابتن أحمد عبد الخالق، مدرب كرة قدم، خلال حديثه لـ«هن»، مجموعة من النصائح للأمهات، لمساعدتهن في كيفية توفير التغذية السليمة لأولادهن عقب الانتهاء من أداء التمرينات الرياضية المختلفة، والتي تتمثل في تقديم الوجبات التي تحتوي على النشويات والبروتينات، وذلك بسبب مساعدة النشويات في ملأ مخازن الجليكوجين مرة أخرى، فيما تساهم البروتينات في إعادة بناء الأنسجة التالفة.

وحسب ما ذكر «عبد الخالق» تتمثل تلك الوجبات في الآتي:

1- بطاطس مشوية مع صدور فراخ.

2- خبز بالحبوب الكاملة، مع تونة، أو بيض، أو جبن.

3- ستيك مشوي، مع أرز وخضروات.

4- بطاطس بيوريه بالمشروم واللحم المفروم.

5- أومليت بالخضار والشوفان.

6- زبادي بالعسل والموز.

7- بودنج الشيا مع فواكه مجففة.

7- أرز باللبن محلى بالعسل.

8- بطاطا مشوية مع مشروب زبادي بالعسل.