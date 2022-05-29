الامارات | الاستيلاء على مصوغات ذهبية أثناء نقلها من أحد المصانع بالسعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن الاستيلاء على مصوغات ذهبية أثناء نقلها من أحد المصانع بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت شرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية القبض على مواطنين سعوديين، لاستيلاء أحدهما على مصوغات ذهبية من أحد المصانع أثناء عملية نقلها، والآخر لإيوائه والتستر عليه.

واستردت شرطة منطقة الرياض المصوغات وأُوقف المتهمين واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.

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