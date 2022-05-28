مي نور الشريف تخطف الأنظار بـ وصلة رقص على البحر مع دنيا عبد العزيز «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على مدار الساعات الماضية، ظهرت خلاله الفنانة مي نور الشريف وهي تحتفل بزفاف صديقتها الفنانة دنيا عبد العزيز، الذي أقيم يوم أمس، بمنطقة نويبع على البحر الأحمر، والذي حضره نخبة من الفنانين.

مي نور الشريف في حفل زفاف دنيا عبد العزيز

وظهرت مي نور الشريف في الفيديو، أثناء انسجامها في وصلة رقص مع كل من دنيا عبد العزيز وزوجها، على نغمات أغنية «بشويش» للمطربة الشعبية أمينة، إذ أطلت الأولى مرتدية فستانًا صيفيًا «أوف شولدر» باللون الأصفر، وتسريحة شعر قصيرة.

وسرعان ما أثار الفيديو تفاعل العديد من المتابعين مع مي نور الشريف، فجاء من بين التعليقات، «جميلة زي والدها الله يرحمه»، «هادية وجميلة»، «ربنا يسعدها دايمًا».

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حفل زفاف دنيا عبد العزيز

واحتفلت ليلة أمس، الفنانة دنيا عبد العزيز بزفافها على المهندس مصطفى كامل، حيث أقيم الحفل في أجواء مبهجة، بمدينة نويبع في جنوب سيناء على البحر الأحمر، وذلك بعد مرور عدة أشهر من عقدهما لقرانهما.

وأطلت الفنانة دنيا عبد العزيز بفستان زفاف «أوف وايت» وقصير فوق الركبة، وذو بطانة شفافة، حيث أنه جاء من تصميم مصمم الأزياء هاني البحيري.

معلومات عن زوج دنيا عبد العزيز

- يدعى مصطفى كامل.

- يعمل مهندسًا معماريًا.

- يعد من خارج الوسط الفني.

- يتابعه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عدد قليل من المتابعين، إذ بلغ عددهم نحو 423، فيما يتابع هو نحو 391 شخصًا.

- لم تتحدث الفنانة دنيا عبدالعزيز، ولم تصرح عن علاقتها به في وسائل الإعلام فيما قبل، حيث تكتمت على الخبر حتى إعلان عقد القران، الذي جاء في شهر فبراير الماضي.