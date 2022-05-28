فتاة لا يمكنها الاستحمام أو البكاء لهذا السبب.. أثارت حيرة الأطباء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حياة مأساوية تعيشها فتاة مراهقة إثر معاناتها من مرض نادر، تسبب في حرمانها من الحصول على أبسط شيء في الحياة والأهم على الإطلاق، وهو شربها للمياه بصورة طبيعية، وسرعان ما أصبحت المريضة حديث منصات التواصل الاجتماعي حول العالم.

تفاصيل المرض النادر للفتاة

تعاني الفتاة الأمريكية التي تدعى أبيجيل بيك، البالغة من العمر 15 عامًا، من الحساسية ضد الماء، أو المعروفة علميا بـ«الشري المائي»، إذ تكمن معاناتها في إصابتها بطفح جلدي مؤلم، إذا شربت المياه أو تعرضت لها بأي وسيلة مختلفة، والتي وصلت إلى امتناعها عن الاستحمام وكذلك البكاء، حسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

تم تشخيص «بيك» بعد ظهور الأعراض عليها لأول مرة قبل ثلاث سنوات، حيث تعد هذه الحالة نادرة للغاية والتي يُقدر أنها تؤثر على شخص واحد من كل 200 مليون شخص، إذ تتسبب في تكوين طفح جلدي عندما يتلامس جلد المريض مع الماء.

حيل الفتاة للتغلب على الشعور بالعطش

وقالت الفتاة المراهقة، إنها عندما تتعرض لتساقط الأمطار أو تستحم، يمكنها الشعور بأن تلك المياه تحتوي على مادة حمضية تسقط على جسدها، وهو ما منعها من إمكانية شرب المياه منذ أكثر من عام، وبدلا من ذلك لجأت لتناول مشروبات الطاقة والعصائر الطبيعية التي تحتوي على أقل نسبة من الماء، مثل عصير الرمان.

أُجبر الأطباء على إعطاء «بيك» أقراص لمعالجة الجفاف، كما أنهم يفكرون في إعطائها حقن وريدية منتظمة لإدخال المزيد من السوائل إليها في المستقبل إذا لم تتحسن حالتها.

جدير بالذكر أن عانت «أبيجيل» من الأعراض المؤلمة لأول مرة في عام 2019 وهي لا تزال في سن 13 عامًا، عندما بدأت في البلوغ لأول مرة، ويعد سبب هذه الحالة غير واضح ولكن يُعتقد أن الحالة قد تكون بسبب وجود مادة في الماء تؤدي إلى حدوث استجابة مناعية، كما أنه تحدث معظم الحالات بشكل عشوائي دون وجود تاريخ عائلي للاضطراب.