طريقة عمل كبسة التونة.. «وصفة سريعة ومكونات بسيطة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكبسة من أشهر وأحلى المأكولات الخليجية، تُقدم كطبق رئيسي في السفرة الخليجية، وانتشرت في مصر بصورة كبيرة بسبب طريقتها السهلة وطعمها اللذيذ، ويمكن أن تُحضر بالدجاج واللحم والتونة أيضًا، وإليكِ في هذا المقال طريقة عمل كبسة التونة بطريقة سهلة ومكونات متوفرة في المنزل.

طريقة عمل كبسة التونة

يقدم لك مطبخ «هن» طريقة عمل كبسة التونة حسب برنامج «أميرة في المطبخ» الذي تقدمه الشيف أميرة شنب والمذاع على قناة «CBC سفرة».

المكونات

ـ علبتان من التونة

ـ أربعة أكواب من الأرز بسمتي

ـ بصلتان كبيرتان

ـ نصف كوب من صلصة الطماطم

ـ نصف كوب من السمن

ـ مكعب من المرقة

ـ خمس حبات من القرنفل

ـ ملعقة كبيرة من الكمون

ـ ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة

ـ عود من القرفة

ـ نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

ـ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ـ ملح

ـ ماء

ـ مكسرات للتقديم

طريقة التحضير

- أولًا: نضع الأرز في طبق، وضيفي إليه كوبين الماء وملعقة كبيرة من الملح، ونتركه لمدة عشر دقائق.

- ثانيًا: ضعي السمن والبصل في حلة متوسطة، واتركيها على نار هادئة حتى ينضج البصل، ثم ضيفي البهارات والكمون والقرفة وصلصلة الطماطم ومكعب المرقة وقلبيهم جيدًا لمدة خمس دقائق.

- ثالثًا: ضيفي كوبين من الماء المغلي إلى المكونات واتركيها لمدة خمس دقائق حتى الغليان ثم ضعي الأرز بعد تصفيته من الماء، وبعد ذلك ضعي الماء واتركيه لمدة خمس دقائق.

- رابعًا: صفي التونة من الزيت وضعيها في الحلة، واتركيها حتى تندمج مع الأرز وتتداخل الأطعمة مع بعضها البعض على نار هادئة، واتركيها لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى ينضج الأرز.

- خامسًا: ارفعي الحلة من على النار واتركيها لمدة عشر دقائق، ثم قدميها في الطبق وزينيها بالمكسرات المحمصة.

طريقة عمل التونة في البيت

يقدم لكِ مطبخ «هن» طريقة عمل التونة في البيت بطعم أحلى من التونة المعلبة.

المكونات

ـ 2 كيلو سمك تونة مخلي

ـ زيت زيتون

ـ ريحان

ـ روزماري

ـ 3 ملاعق صغيرة من الملح

ـ ثوم

طريقة التحضير

- أولًا: قطعي التونة إلى قطع حسب الرغبة، وضعيها في مصفاة على حلة ساخنة على النار بها ماء مغلي، مع المحافظة على عدم وصول الماء إلى المصفاة وضرورة رص السمك بجانب بعضه وليس على بعض حتى تنضج التونة بالكامل، وغطي الحلة بورق فويل بإحكام شديد واتركيها حتى النضج.

- ثانيًا: ارفعي التونة من على النار، وفي علبة ضعي الماء والروزماري والثوم والتونة، وفي علبة أخرى ضعي زيت الزيتون والريحان والثوم حسب الرغبة.

- يمكن أن تؤكل التونة بعد رفعها من على النار مباشرة دون وضعها في الماء أو زيت الزيتون، وهكذا تكون أفضل لأصحاب الحمية الغذائية لفقدان لوزن.