أهم مشاهد حفل زفاف دنيا عبدالعزيز: رقصت على أنغام عمرو دياب (فيديو وصور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الاحتفالات الكبيرة المدعو فيها الأصدقاء والمعارف انتهت بالفعل بكتب الكتاب و«الأوتينج» بعده الذي أقامته الفنانة دنيا عبدالعزيز قبل مدة، أما حفل الزفاف المقام حاليًا للفنانة دنيا عبدالعزيز فهو للأصدقاء المقربين جدًا والأهل، هذا هو التصريح الذي قالته دنيا خلال لقاء لها مع برنامج ET بالعربي، ولذلك اختارت فستان من اللون «لايت شابين»، وتخلت عن الطرحة وجعلتها مثل «البندانة»، وفيما أهم مشاهد حفل زفاف دنيا عبدالعزيز.

لقطات من فرح دنيا عبدالعزيز

رقص على نغمات قدام مرايتها

رقصت الفنانة دنيا عبدالعزيز على نغمات أغنية عمرو دياب قدام مرايتها، وانتشر الفيديو الذي ترقص فيه على الأغاني في فرحها عبر صفحات مختلفة على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، إذ وقفت وسط أصدقائها وأخذت تتمايل مع الموسيقى وهي ترقص على أغنية عمرو دياب.

تقطيع «التورتة» على الشاطئ

ومن بين ما ميز حفل زفاف الفنانة دنيا عبدالعزيز كذلك هو إقامة فقرة «التورتة» على الرمال مباشرة أمام البحر، ولم تكن «التورتة» مبالغ فيها بل فقط عدة أدوار بسيطة، مميزة بتصميم بسيط، وارتدى زوجها بدلة فاتحة اللون لتلائم أجواء حفل الزفاف على البحر، والتقطت عدسات الكاميرات صورًا رائعة للثنائي وهمل يقطعان «تورتة» الزفاف على البحر مباشرة.

ومن الجدير بالذكر أن دنيا احتفلت أيضًا منذ يومين بحنتها برفقة الأصدقاء، وارتدت أطقم مختلفة لتلائم بها تلك السهرة التي وصفتها بأنها رائعة ولن تنسى أبدًا، واقتصر حفل الزفاف المقام في نويبع على الأصدقاء المقربين وأهل العروس والعريس فقط.

صديقات دنيا يرتدين اللون الأصفر

اختارت صديقات دنيا عبدالعزيز المقربات ارتداء اللون الأصفر وهو ما كان ملائمًا مع إقامة حفل زفاف على شاطئ البحر، في أحد منتجعات مدينة نويبع، وظهر أصدقاء دنيا خلال الرقص على نغمات الأغاني في أحد المقاطع المصورة على إنستجرام.

دينا تحيي حفل الزفاف

على الرغم من أن الفرح اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين إلا أن دنيا حرصت على أن تكون دينا الراقصة تحيي الحفل.