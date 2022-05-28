الامارات | مصر .. مرتكب "مذبحة الريف الأوروبي"يكشف تفاصيل صادمة ومثيرة عن الجريمة

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر .. مرتكب "مذبحة الريف الأوروبي"يكشف تفاصيل صادمة ومثيرة عن الجريمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المتهم بقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة في مزرعة بالريف الأوروبي بمنطقة الشيخ زايد في مصر تفاصيل صادمة ومثيرة عن الجريمة ووقت وقوعها، ودوافعه لارتكابها.

وقال المتهم البالغ من العمر 52 عاما حسب "القاهرة 24" إنه كان على علاقة عاطفية بابنة المجني عليها الكبرى، وهي مطلقة، وتقدم للزواج منها منذ فترة لكن والدها رفض.

وأوضح أنه اتفق مع عشيقته، إحدى ضحايا المذبحة، على الزواج بقراءة الفاتحة دون مأذون، وأوهمها أنه استشار أحد المشايخ وهو من أفتى له بأن زواجه منها بهذه الطريقة جائز.

وكان يعاشرها معاشرة الأزواج، وكان يضع منوما لشقيقتها حتى لا تراهما في أثناء الممارسة، لافتا إلى أنه يوم الواقعة رأته شقيقة حبيبته الصغرى في أحضان شقيقتها، فهددت بإخبار والدها.

وأضاف: أفشت الفتاة الصغرى السرّ لوالدها، فأخذ سكينا، وحاول الاعتداء عليه، وأصابه في كف يده، وأمسكت الفتاة الصغرى بعصاة لكنه نجح في استخلاص السكين من الأب، وسدد له طعنات، وذبحه، ثم تخلص من ابنته الصغرى، وخشية افتضاح أمره قتل حبيبته، ثم قتل طفلين، وفرّ هاربا.

وأردف المتهم بارتكاب المذبحة بأن لم يكن يتعاطى المواد المخدرة طيلة حياته لكنه تناول مواد مخدرة يوم ارتكاب الجريمة وبعد ارتكاب جريمته هرب إلى منزل عائلته بقرية الصوامعة شرق التابعة لمركز أخميم في سوهاج.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر أعلنت إلقاء القبض على المتهم بقتل 5 أشخاص، في مزرعة بالريف الأوروبي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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