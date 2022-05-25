نصرة الحربي بعد الهجوم عليها بسبب خلع الحجاب: أنا كويسة ونظيفة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مصور لا يتجاوز مدته الـ5 دقائق، ظهرت خلاله الممثلة والإعلامية السعودية نصرة الحربي، عبر حسابها على تطبيق «سناب شات»، منهارة في البكاء، بسبب الانتقادات التي تعرضت لها من قبل المتابعين خلال الأيام الماضية، على خلفية خلعها الحجاب في بث مباشر، رغم كونها غير محجبة بالأساس.

وظهرت نصرة الحربي، من جديد عبر حسابها على «سناب شات»، وهي ترتدي عباءة فضفاضة وحجاب على الرأس، توضح من خلاله كواليس ما حدث معها والهجوم التي تعرضت له: «أنا ما رح أقدر نفسيا وعقليا أني أن أقدر أستمر في سناب شات إلا بالحجاب وممكن في حياتي الخاصة أكون غير محجبة للأمانة لأسباب لكن في سناب شات ووسائل التواصل الاجتماعي هبقى أطلع وأنا محجبة، أنا إنسانة كويسة ونظيفة».

نصرة الحربي: أنا إنسانة كويسة

وتابعت نصرة الحربي، خلال البث المباشر، وهي في حالة نفسية سيئة: «أحب أن أموت وربي راضي عني عشان أنا إنسانة كويسة ونظيفة، كنت أتمنى أعيش حياة طبيعية وفي استقرار أعيش مع ناس كويسة ما هم مخادعين ما هم نصابين ما هم مصلحجيين ما ياخدوا فلوسي ما يظلموني ما يقصروا مع أولادي ما أتحط في موقف صعب».

حكاية نصرة الحربي

انتقلت الإعلامية والسعودية نصرة الحربي، للحديث عن كواليس انفصالها وطلاقها من زوجها، بعد ربط الجمهور بين خلعها للحجاب وتلك الأزمة: «شلت النقاب نتيجة ضغوط نفسية، فجأة لقيت نفسي مسؤولة عن طفل وفي يوم وليلة بقيت لوحدي واتخذت مني حياتي ومبادئي».

وقبل أيام، أثارت الفنانة والإعلامية السعودية نصرة الحربي، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خلع الحجاب أمام المتابعين، معلقةً على ذلك الأمر: «أنا إنسانة غير محجبة بالواقع لكن كنت ألبسه في سناب عشان لا أستفز الرأي العام ويهمني أني أحترم الناس اللي تتابعني، لكن من فترة والتعليقات بعضها فيها تنمر وتطفل على قراراتي الشخصية».