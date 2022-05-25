الامارات | أمريكا :19 طالبا ضحية حادثة إطلاق النار في تكساس "

شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا :19 طالبا ضحية حادثة إطلاق النار في تكساس " والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قتل 19 طالبا ومعلمين في حادثة إطلاق النار على يد مسلح يبلغ من العمر 18 عاما أمس في إحدى المدارس الابتدائية في تكساس.

وبعد تدخل السلطات الأمنية وتبادل إطلاق النار تم قتل المسلح بالرصاص .

وذكرت "ديلي ميل " أن المسلح سلفادور راموس الذي كان يرتدي دروعا واقية ومزودا بسلاح أطلق النار على جدته أيضاً حيث تم نقلها جوا إلى المستشفى وذلك قبل حضوره إلى المدرسة في اليوم ذاته.

ويذكر أن سلفادور راموس هو طالب في مدرسة أوفالدي الثانوية كما كان يعمل في مطعم "وينديز" ، حيث تذكره الموظفون على أنه هادئ.

ووفقاً لما قاله أحد أصدقائه في المدرسة , كان راموس يتعرض للمضايقة بشأن ملابسه والوضع المالي لأسرته.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به مليئة بصور الأسلحة التي اشتراها بشكل قانوني في عيد ميلاده ال18، حسبما قال عضو مجلس الشيوخ عن الولاية رولاند جوتيريز.

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