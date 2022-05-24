الامارات | أعراض ارتفاع ضغط الدم.. احترسوا من شم الروائح الوهمية !

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض ارتفاع ضغط الدم.. احترسوا من شم الروائح الوهمية ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد ارتفاع ضغط الدم مرضاً شائعاً في العديد من البلدان، ولكن انتشاره آخذ في الارتفاع بينما الأعراض تكون نادرة غالباً للكشف عن المرض، ومع ذلك فقد تم الإبلاغ عن إدراك بعض الروائح الوهمية بشكل أكثر شيوعاً بين الأشخاص الذين ثبت أنهم مصابين بارتفاع ضغط الدم.

ويُعد ارتفاع ضغط الدم سببًا رئيسيًا للسكتة الدماغية ، ومن المعروف أنه يغير جميع الحواس، بما في ذلك حاسة التذوق والشم. ولكن هناك دليل على أن التغيرات الشمية يمكن أن تحدث قبل حدوث السكتة الدماغية.

ووفقاً لنتائج دراسة نشرتها مجلة Laryngoscope، فإن التغيرات الشمية أكثر شيوعاً لدى الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم مقارنة بمن لا يعانون من هذه الحالة، ويعتقد الباحثون أن هذه التغييرات قد تحدث في شكل إدراك الرائحة الوهمية.

يحدث إدراك الرائحة الوهمية عندما يواجه الفرد نوبات قصيرة من شم شيء غير موجود. ويحدث هذا عادة إذا تعرض الفرد لضرر في الفص الصدغي في الدماغ أو عانى من بعض أشكال صدمة الرأس.

وتقول صحيفة "إكسبريس" البريطانية إن من يعانون من تلك الحالة يكون لديهم خلل في الإشارات العصبية مما يسمح للحاسة الشمية غير المنطقية بالوصول إلى الجهاز العصبي المركزي، ولا يزال سبب تلك الحالة غير معروف، ولكن غالبًا ما شوهد جنبًا إلى جنب مع الأعراض الأساسية الأخرى لارتفاع ضغط الدم.

وتشير الدراسة إلى أن الأشخاص المصابين بداء السكري وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، قد يكونون أكثر عرضة للإدراك وشم الروائح الوهمية، وكانت السكتة الدماغية مرتبطة باحتمالية أعلى بنسبة 76٪ لدى من يدركون الروائح الوهمية.

وأظهرت النتائج أن البالغين الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول المشخص، ولكن الخاضع للرقابة، أبلغوا عن روائح وهمية بشكل متكرر أكثر من أولئك الذين لا يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

ووجد الباحثون أيضاً أن البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم الذي تم تشخيصه ولكن يتم التحكم فيه، أبلغوا عن الروائح الوهمية بشكل متكرر أكثر من أولئك الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

ونظرًا لأن ارتفاع ضغط الدم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعوامل نمط الحياة، فإن إجراء التعديلات الصحيحة يمكن أن يخفض القراءة بشكل كبير.

ويوصى الأطباء بتناول الأطعمة الصحية التي تساهم في الحفاظ على ضغط الدم، والابتعاد عن الأطعمة المالحة لأن الملح يدفع الجسم إلى الاحتفاظ بكميات إضافية من الماء مما يزيد الضغط على جدران الأوعية الدموية، مع ضرورة ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتحذر Mayo Clinic من أنه إذا توقفت عن ممارسة الرياضة يمكن أن يرتفع ضغط الدم لديك مرة أخرى.

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