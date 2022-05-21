الارشيف / لايف ستايل

تنظيف الملابس من البقع في خطوات سهلة.. بالنشا والملح

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تنظيف الملابس من البقع

تنظيف الملابس من البقع أمر قد يشكل أزمة لبعض السيدات وذلك بسبب صعوبة التخلص من المناطق المتسخة ببعض أنواع الملابس، لذلك هناك العديد من الخطوات التي يمكنكِ اتباعها، ومن خلالها ستتمكني من جعل كافة ملابسك نظيفة.

تنظيف الملابس من البقع 

وحسب ما عرض موقع howstuffworks العالمي، يمكنكِ تنظيف الملابس من البقع حسب أنواعها، وذلك ما نستعرضه في الخطوات الآتية:

09c5e55406.jpg

بقع الطماطم والحساء بأنواعه 

إذا تعرضت الملابس لأي من البقع خلال تناول الطعام في الخارج، وعلى سبيل المثال انسكب طبق من الحساء عليها أو صوص الطماطم وغيره من أنواع الصوص الأخرى، فلا داعي للذعر، فما عليك سوى اتباع خطوة بسيطة لإزالة تلك البقعة المزعجة، وذلك من خلال استخدام قطعة قماش بيضاء والمسح بها.

بقع الزيت 

يمكن أيضًا التعامل مع البقعة الزيتية، برش حفنة بسيطة من الملح عليها لأن الملح يمتص الزيت، ثم تركه قليلاً ثم يتم المسح بفرشاة.

بقع الأعشاب 

يمكن إزالة بقع العشب من الملابس باستخدام فرشاة أسنان قديمة ومعجون أسنان أبيض عادي، فقط ضعي كمية صغيرة من معجون الأسنان على البقعة، ثم اغمسي فرشاة الأسنان في ماء نظيف واستخدميها لتنظيف البقعة، وتكرر هذه العملية حسب الحاجة لمعالجة كل البقعة.

54256e888b.jpg

 بقع الدم

ومن بين طرق تنظيف الملابس من البقع أيضًا، بقع الدم الصعبة، والتي يمكن إزالتها من خلال استخدام 3% من مادة بيروكسيد الهيدروجين، فقط انقعي البقعة في البيروكسيد واستخدمي أظافرك في فركها، ثم في النهاية اغسلي المادة.

وإذا كانت لديكِ صعوبة في توفير تلك المادة، يمكنك نقع المنطقة المراد تنظيفها في كمية من المياه الغازية طوال الليل، ومن ثم شطفها في اليوم التالي.

47ca81c3b5.jpg

بقع الياقة 

يمكنك التغلب بسهولة على البقع حول ياقة القميص، بوضع القليل من الشامبو عليها، ومن ثم فرك الياقة جيدا، وتركها تنقع لمدة 15 إلى 30 دقيقة، ثم تشطفيها.

وعلى هذا النحو يوصي بعض الخبراء باستخدام علامة تجارية مصممة خصيصًا للشعر الدهني لأنها مصممة لتفكيك زيوت الجسم والحصى والأشياء الأخرى التي تنتقل من الجلد إلى الياقة.

بقع الشحوم 

لا تقلقي كثيرًا إذا تعرضت ملابسك لبقع من الشحوم، فكل ما عليكِ رش البقعة بكمية من نشا الذرة،  حيث ينجح نشا الذرة في امتصاص الشحوم، وبعد مرور عدة دقائق، امسحي النشا باستخدام منديل أو قطعة قماش نظيفة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا