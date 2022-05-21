تنظيف الملابس من البقع في خطوات سهلة.. بالنشا والملح

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تنظيف الملابس من البقع أمر قد يشكل أزمة لبعض السيدات وذلك بسبب صعوبة التخلص من المناطق المتسخة ببعض أنواع الملابس، لذلك هناك العديد من الخطوات التي يمكنكِ اتباعها، ومن خلالها ستتمكني من جعل كافة ملابسك نظيفة.

تنظيف الملابس من البقع

وحسب ما عرض موقع howstuffworks العالمي، يمكنكِ تنظيف الملابس من البقع حسب أنواعها، وذلك ما نستعرضه في الخطوات الآتية:

بقع الطماطم والحساء بأنواعه

إذا تعرضت الملابس لأي من البقع خلال تناول الطعام في الخارج، وعلى سبيل المثال انسكب طبق من الحساء عليها أو صوص الطماطم وغيره من أنواع الصوص الأخرى، فلا داعي للذعر، فما عليك سوى اتباع خطوة بسيطة لإزالة تلك البقعة المزعجة، وذلك من خلال استخدام قطعة قماش بيضاء والمسح بها.

بقع الزيت

يمكن أيضًا التعامل مع البقعة الزيتية، برش حفنة بسيطة من الملح عليها لأن الملح يمتص الزيت، ثم تركه قليلاً ثم يتم المسح بفرشاة.

بقع الأعشاب

يمكن إزالة بقع العشب من الملابس باستخدام فرشاة أسنان قديمة ومعجون أسنان أبيض عادي، فقط ضعي كمية صغيرة من معجون الأسنان على البقعة، ثم اغمسي فرشاة الأسنان في ماء نظيف واستخدميها لتنظيف البقعة، وتكرر هذه العملية حسب الحاجة لمعالجة كل البقعة.

بقع الدم

ومن بين طرق تنظيف الملابس من البقع أيضًا، بقع الدم الصعبة، والتي يمكن إزالتها من خلال استخدام 3% من مادة بيروكسيد الهيدروجين، فقط انقعي البقعة في البيروكسيد واستخدمي أظافرك في فركها، ثم في النهاية اغسلي المادة.

وإذا كانت لديكِ صعوبة في توفير تلك المادة، يمكنك نقع المنطقة المراد تنظيفها في كمية من المياه الغازية طوال الليل، ومن ثم شطفها في اليوم التالي.

بقع الياقة

يمكنك التغلب بسهولة على البقع حول ياقة القميص، بوضع القليل من الشامبو عليها، ومن ثم فرك الياقة جيدا، وتركها تنقع لمدة 15 إلى 30 دقيقة، ثم تشطفيها.

وعلى هذا النحو يوصي بعض الخبراء باستخدام علامة تجارية مصممة خصيصًا للشعر الدهني لأنها مصممة لتفكيك زيوت الجسم والحصى والأشياء الأخرى التي تنتقل من الجلد إلى الياقة.

بقع الشحوم

لا تقلقي كثيرًا إذا تعرضت ملابسك لبقع من الشحوم، فكل ما عليكِ رش البقعة بكمية من نشا الذرة، حيث ينجح نشا الذرة في امتصاص الشحوم، وبعد مرور عدة دقائق، امسحي النشا باستخدام منديل أو قطعة قماش نظيفة.