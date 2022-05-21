طريقة عمل المكرونة بالتونة بمقادير بسيطة.. «حضريها في 3 دقايق»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المكرونة من أسهل وأسرع الأكلات التي يحبها الصغار والكبار، ويمكن عمل من خلالها العديد من الوجبات المختلفة، لذلك يقدم لكِ «هن»، طريقة عمل المكرونة بالتونة بالتعاون مع برنامج «أميرة في المطبخ» الذي تقدمه الشيف أميرة شنب على قناة «CBC سفرة».

مقادير المكرونة بالتونة

المكونات

ـ مكرونة

ـ تونة

ـ بصل أخضر مفروم

ـ ملح وفلفل أسود

ـ ملعقة صغيرة كمون

ـ ملعقة كبيرة عصير ليمون

ـ ملعقة صغيرة شطة «حسب الرغبة»

ـ ثوم مفروم

ـ زيت زيتون

ـ 4\1 كوب شبت مفروم

طريقة عمل المكرونة بالتونة

أولا، اسلقي المكرونة في ماء وملح فقط لمدة عشر دقائق.

ثانيًا، في طاسة بها زيت على النار ضعي الثوم المفروم، وعليه ملعقة ملح وملعقة فلفل أسود والبصل الأخضر والشطة والكمون وملعقة الليمون والشبت والمكرونة المسلوقة ثم قلبي المكونات جيدًا، وارفعيها من على النار حتى لا يتغير طعم التونة.

ثالثًا: ضعي التونة على المكرونة ثم قلبيهما جيدًا، ثم ضعي الوجبة كاملة في طبق التقديم، وبذلك أصبح لديك مكرونة بالتونة في ثلاث دقائق.

طريقة عمل المكرونة بالتونة والجبنة

المكونات

ـ علبة تونة.

ـ نصف كيلو من المكرونة.

ـ كوب من الكريمة.

ـ جبنة موتزاريلا مبشورة.

ـ جبنة شيدر مبشورة.

ـ جبن رومي مبشورة.

ـ بصلة مفرومة.

ـ فص ثوم مفروم.

ـ جبنة كريمي.

ـ ملح وفلفل أسود.

خطوات التحضير

أولًا، اسلقي المكرونة جيدًا وتُصفى وتوضع في طبق كبير.

ثانيًا، اخلطي الثوم مع البصل و الملح والفلفل، ثم ضيفي التونة بعد تصفيتها من الزيت الموجود بها وتقلب جيدًا، وضعي عليها نصف كمية الكريمة ثم تقلب جيدًا.

ثالثًا، نحضرصينية ونضع بها المكرونة، ويوضع فوقها الخليط مع إضافة أنواع الجبنة المبشورة وبقية الجبنة الكريمي على الوجه، وبعد ذلك نضعها في فرن متوسط الحرارة حتى يحمر الوجه ثم ضعيها في طبق التقديم.

طريقة عمل مكرونة ألفريدو بالدجاج وصوص الجبنة

المكونات:

ـ مكرونة عريضة

ـ صدور دجاج

ـ ملح وفلفل أسود

ـ ثوم بودرة

ـ بصل بودرة

ـ قرفة ناعمة

ـ زيت زيتون

ـ عصير ليمون

ـ بهارات دجاج

ـ زبدة

ـ لبن، كريمة

ـ ثوم مفروم

ـ دقيق

ـ جبنة مبشورة مشكلة

ـ جبنة كريمية

خطوات التحضير

أولًا، اسلقي المكرونة في ماء وملح حتى تنضج.

ثانيًا، تحضير الصوص، نضع الزبدة والدقيق في حلة على النار ثم نضيف الثوم المفروم ونضيف الحليب بالتدريج مع استمرار التقليب ونضيف ملح وفلفل أسود ويُقلب الخليط جيدًا حتى يصبح القوام كريمي ثم نضيف الكريمة والجبنة الكريمية ويُرفع من النار.

ثالثًا، نضع المكرونة والصوص والثوم المفروم وملح وفلفل أسود وزيت زيتون في صينية، ثم نضيف مرقة، وتُوضع فى فرن ساخن، وبعد مرور نصف ساعة نضع صدور الدجاج والجبنة المبشورة على الوجه، ثم نضع الصينية في الفرن مرة أخرى، حتى تأخذ المكرونة اللون الذهبي، ثم توضع في طبق التقديم.