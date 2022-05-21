منى زكي بلوك جديد في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي
تألقت الفنانة منى زكي في حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي السينمائي في دورته الـ70 بإطلالة كلاسيكية.
ظهرت مرتدية جامبسوت باللون الأسود بأكمام طويلة، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل وغرة.
والألوان الداكنة أبرز ما يميز المكياج في إطلالتها.
محمد يوسف
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