رسائل مؤثرة من ابنتي سمير غانم في ذكرى رحيله الأولى: كل يوم صعب علينا يا أعظم أب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في ذكرى رحيل أسطورة الكوميديا الفنان سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا قبل عام متأثرًا باصابته بفيروس كورونا المستجد، وعلى إثره أحدث مضاعفات شديدة وخلل بوظائف الكلى، أدت إلى وفاته، وجهت نجلتيه دنيا وإيمي، رسائل مؤثرة، إذ ما زالا يعشا في حالة من الحزن الشديد إثر وفاة والدهما، خاصة حينما لحقته بعد مدة وجيزة والدتهما وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، لتكن المحنة مريرة لهما.

دنيا سمير غانم: أنت في كل لحظة معايا يا بابي

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة لنجم الكوميديا الراحل، سمير غانم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، في ذكرى رحيله الأولى التي تتزامن اليوم 20 مايو 2022، ووجهت له رسالة أبكت متابعيها وتفاعلوا معها، إذ كتبت: «بابي حبيبي أنت في كل لحظة معايا، بحبك أوي يا أجمل وأعظم أب وفنان في الكون، ربنا يرحمك يا رب ويسعدك ويدخلك فسيح جناته».

وتابعت الفنانة دنيا سمير غانم، الحزينة على وفاة والدها وسندها في الحياة: «العالم كله هيفضل فاكرك وهيفضل فاكر موهبتك العظيمة اللي مفيش زيها يا مصدر سعادتنا في حضورك وفي غيابك، نسألكم الفاتحة».

إيمي سمير غانم تروي حالها بعد وفاة والدها

فيما لم تستطع الفنانة إيمي سمير غانم، التماسك وعبرت عن حالها بعد وفاة والدها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بمشاركة صورة تجمع بينهم، وكتبت: «النهاردة الناس بتقولي معلش يوم صعب عليكي، مايعرفوش أن كل يوم صعب عليا».

العلاقة القوية التي كانت تربط بين الفنان سمير غانم وابنته إيمي، كان الثنائي يتحدث عن عمقها وتفاصيلها في المناسبات والبرامج التلفزيونية المختلفة، إذ كان هناك تقاربا كبيرا بينهما في التعامل وحتى ملامح الوجه، إذ كتبت: «بابي حبيبي أنت النفس اللي بتنفسه ولما بنام وأشوفك والله بصحي أضحك لوحدي».

كما طلبت من متابعيها ومحبي أسطورة الكوميديا الراحل الدعاء له بالرحمة: «ربنا يغفر لك يارب ويفرحك في الجنة إن شاء الله زي ما فرحتنا في حياتك، بحبك من قلبي للأبد، نسألكم الفاتحة».