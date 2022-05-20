طبيب أطفال: يجب عدم وضع تصورات مسبقة تجاه المرض قبل الذهاب للطبيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور محمد رفعت، طبيب أطفال، إن هناك فارقا كبيرا بين الوعي والثقافة ووضع تصورات مسبقة تجعل المريض غير مقتنع بالتشخيص الطبي وعلى عجلة في أداء الأدوية، التي يكتبها لهم الأطباء بسبب وجود قناعات مسبقة لديهم، وفي الغالب تكون اعتقادا خاطئا راسخا.

رفعت: لازم نخلي الطبيب هو من يقوم بالكشف الطبي

وأضاف «رفعت»، خلال استضافته ببرنامج «أجيال»، وتقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، المذاع على راديو 9090، أنه بالنسبة للأمهات اللاتي تعاني من اعتقادات راسخة خاطئة، دائما ما تكون مرهقة لأنفسهن وأزواجهن وأبنائهن، «بنصح كل الأمهات وأقولهم دلوقتي التواصل مع الأطباء فيه تنوع ولازم يكون فيه عندنا قبول أن دور الأم الحقيقي هو نقل الأعراض بكل دقة».

تقديم النصيحة للطفل

واستطرد: «لازم نخلي الطبيب هو من يقوم بالكشف الطبي ومن ثم تقديم النصيحة للطفل، أما عن الأمهات إللي بيسجلوا الأعراض على أبنائهم فيقوموا بتوثيق كل الأدوية التي حصل عليها الطفل والأعراض السابقة بالتاريخ، وبما فيها التحاليل المعملية والفحوصات الطبية الأخرى، فهذا يساعد الأطباء في أدائهم لعملهم».

وأوضح أن الاعتماد على الذاكرة أثناء زيارة المريض للطبيب غير صحيح بنسبة 100%، «فيه أمهات من كتر إحساسهم بتوهم المرض بيوهموا عيالهم والدكتور يقولهم ابنكم كويس، ولكنهم مش بيوافقوا على اللي بيقوله الطبيب، وبيكون معاهم ملف يدوخوا بيه الدكاترة ويزودوا الملف».