الامارات | الوردي في يديكِ.. حقيبة الصيف تطل بألوان حالمة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوردي في يديكِ.. حقيبة الصيف تطل بألوان حالمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتألق الحقائب في صيف 2022 بألوان الباستيل الحالمة لتمنح المرأة إطلالة مفعمة بالرقة والأنوثة.

وأوضحت مجلة Elle المعنية بالموضة والجمال أن الحقائب تزهو هذا الموسم بالألوان الوردي والأزرق السماوي والبنفسجي ودرجات الأخضر الفاتحة كالأخضر النعناعي والأخضر الفستقي لتشيع أجواء البهجة والإقبال على الحياة.

وأضافت المجلة أن الحقائب المزدانة بألوان الباستيل الحالمة تمتاز بتنوّع إمكانات التنسيق؛ إذ يمكن تنسيقها مع ملابس تكتسي بألوان محايدة كالأبيض والبيج والرمادي لإضفاء لمسة جاذبية عليها.

ولمزيد من الجاذبية، يمكن تنسيق الحقائب المزدانة بألوان الباستيل الحالمة مع ملابس تزهو بدرجة اللون المختارة نفسها.

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