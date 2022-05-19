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الامارات | عشرات الإصابات بـ «جدري القردة» في إسبانيا والبرتغال وبريطانيا

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موقع الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الإصابات بـ «جدري القردة» في إسبانيا والبرتغال وبريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إسبانيا والبرتغال، أنهما سجّلتا أكثر من أربعين إصابة مؤكدة أو يشتبه في أنها بمرض جدري القردة، وهو مرض نادر في أوروبا.

وقالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إنها تريد الإضاءة، بالتعاون مع بريطانيا، على الإصابات بجدري القردة التي تكتشف في هذا البلد منذ بداية مايو.

وأعلنت السلطات الصحية المحلية في منطقة مدريد مساء الأربعاء اكتشاف 23 إصابة يشتبه في أنها جدري القردة، وهو مرض متوطّن في غرب إفريقيا.

وجدري القردة مرض نادر وعادة ما تكون أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي على اليدين والوجه.

واوضح بيان السلطات على تويتر «عموما، يحدث انتقال (المرض) عن طريق الجهاز التنفسي لكن هذه الحالات الـ 23 المفترضة للعدوى تشير إلى أن الانتقال من خلال علاقات جنسية».

أما في البرتغال، فهناك «أكثر من 20 إصابة يشتبه في أنها جدري القردة (...) في منطقة لشبونة (غرب) تم تأكيد خمس منها» كما أعلنت السلطات الصحية في البرتغال في بيان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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