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الامارات | ملتقى يناقش دور الإعلام الرقمي في تشكيل الواقع القيمي للأسرة

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الشارقة ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، بالتعاون مع الفريق البحثي في معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة، برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس، ملتقى الشارقة للإعلام الأسري في دورته الثانية، عبر برنامج «Zoom»، تضمن دراسة عن دور الإعلام الرقمي في تشكيل الواقع القيمي للأسرة بإمارة الشارقة، وورشتين تفاعليتين عن كاريزما الظهور الرقمي، والمؤثرين والقيم الأسرية. وقالت رئيس المكتب الثقافي والإعلامي صالحة غابش: «لقد رأينا أن يكون موضوع هذه الدورة مرتكزاً على الدراسة التحليلية الميدانية لدور الإعلام الرقمي في تشكيل الواقع القيمي للأسرة بإمارة الشارقة، وهو ارتكاز على نتائجها وتوصياتها».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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