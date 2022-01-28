تفاصيل مروعة في حريق شقة الطالبية.. الأب ضحى بروحه لإنقاذ ابنته «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في غضون الساعة الثانية ظهر اليوم الجمعة، داخل شقة بشارع الجامع بمنطقة الطالبية، ربة المنزل بالخارج لشراء بعض المستلزمات، والأب بالداخل مع طفلته، يتسامر معها قبل أن تعود زوجته، إلا أنه بين غمضة عين وانتباهتها، تحولت لحظات الحب والمسامرة إلى مشاهد رعب، حيث اندلع حريق في كل أركان البيت، وأحاط الموت بالأب وابنته، لتتحول أصوات ضحكاتهما إلى صراخ واستغاثات بالجيران: «الحقونا هنموت الشقة بتولع».

تفاصيل مروعة شهد عليها الجيران، لساعات من الرعب انتهت بموت الأب لإنقاذ طفلته صاحبة الـ 5 سنوات، التي تصارع الموت، وحسرة الأم لفقدانها زوجها، وسوء حالة طفلتها الصحية.

تفاصيل مروعة في حريق شقة الطالبية ووفاة الأب

وفقا لما كشفه الجيران، في بث مباشر لـ «الوطن»، فلم يجد الأب أمامه اختيار سوى أن يلقي بابنته الطفلة من شرفة الدور الخامس، قبل أن يلحقها هو الأخير، إلا أن قدر الله كان محتوما، لتعيش الطفلة ويلفظ الأب أنفاسه الأخيرة: «استغاث كتير ولما اقتحمنا عليه الشقة لاقيناه هيرمي البنت عشان متتحرقش، جرينا حطينا المراتب والبطاطين أسفل الشرفة، علشان تلحقهم لو وقعوا عليها».

الأب يلفظ أنفاسه الأخيرة والطفلة تصارع الموت

استعدادات كبيرة من الجيران لإنقاذ الأب وطفلته، إلا أن الأب لقي مصرعه في الحال عندما سقط من الشرفة، بينما أصيبت الطفلة في الجمجمة لتصارع الموت حاليا بإحدى مستشفيات الجيزة، متابعين: «الأم في صدمة وترافق طفلتها في المستشفى».

ماس كهربائي يتسبب في حريق مدمر

وكانت كشفت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الحريق شب داخل الشقة بالطابق الخامس إثر ماس كهربائي في الثلاجة، وأن الأب فوجئ بالنيران تحاصره ونجلته داخل الشقة، فأسرع إلى الدخول للشرفة وألقى بابنته ثم ألقى بنفسه خلفها.