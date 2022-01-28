«أحلام» تلفت الأنظار بصور رشيقة بعد خسارة وزنها.. تعرفي على السر

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بقوام ممشوق للغاية، خطفت الفنانة الإماراتية أحلام، الأنظار عقب ظهورها بحفل «Joy awards»، الذي أقيم أمس بالسعودية، بحضور كثيف لنجوم ونجمات نصر والعالم العربي والغربي.

وتألقت الفنانة خلال استعداداتها للحفل، بملابس كاجوال أبرزت قوامها بشكل لافت للنظر، لتعود مجددا تفاجئ متابعيها بالحفل بفستان أبرز جمالها وأثار إعجاب جمهورها.

وتألقت الفنانة الإماراتية أحلام، بفستان أسود مميز «تايبست» من توقيع مصمم الأزياء زهير مراد، تميز بكونه طويلا وبأكمام طويلة، بلوني الأسود والنود، بينما اعتمدت الفنانة على المكياج السموكي الداكن واللامع، بأنامل الماكيير محمد الحداد.

كيف خسرت الفنانة أحلام وزنها؟.. حلول للوصول للنتائج

وعلى الفور بات الرواد يتداولون صور النجمة الإماراتية أحلام، متسائلين عن سبب خسارة وزنها وظهورها بهذا الشكل اللافت، خاصة أن الفنانة لم تعلن عن إجراء عمليات جراحية، وذهب بعض الرواد أن الفنانة الإماراتية ربما تكون خضعت لعمليات التكميم ونحت القوام.

طرق الريجيم لخسارة الوزن

وكان الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، أوضح أن هناك طريقتين للريجيم تساهم في خسارة الوزن، الطريقة الأولى هي اتباع نظام «الكيتو دايت»، الذي يعتمد على تناول الدهون بنسبة من 75 لـ80%، قائلًا: «الأجسام بتفرز الأجسام الكيتونية اللي بتكسر الدهون وتخسس».

كما أشار الطبيب لـ «هن» للطريقة الثانية وهي ريجيم «قاراطاي»، الذي يعتمد على نسبة قليلة من الكربوهيدرات ونسبة عالية جدًا من البروتينات، لتنظيم عملية الأيض، وتنظيم مستوى السكر في الدم وعملية إفراز الأنسولين.

حفل توزيع الجوائز «Joy Awards»

وتقام حاليا النسخة الثانية من حفل توزيع الجوائز «Joy Awards»، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، بالسعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم السينما والدراما، بالإضافة إلى الرياضيين والإعلاميين العرب والعالمين.