احذري هذه المادة في مستحضرات التجميل تؤذي الجهاز التناسلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

توصلت دراسة جديدة إلى أن المواد الكيميائية في منتجات التجميل قد تضر بخصوبة المرأة أو تسبب سرطان الثدي، حيث اكتشف باحثون في جامعة جورج ميسون في فيرجينيا الروابط بين المواد الكيميائية المستخدمة على نطاق واسع في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية والتغيرات في الهرمونات الإنجابية.

وحلّل الفريق عينات البول لـ 143 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و44 عامًا، وليس لديهن حالات صحية مزمنة معروفة ولم يستخدمن وسائل منع الحمل.

تم العثور على تلك التي تحتوي على مواد كيميائية مثل البارابين (مادة حافظة تستخدم على نطاق واسع في مستحضرات التجميل)، والبنزوفينون (تستخدم كمرشحات للأشعة فوق البنفسجية) وبيسفينول أ في بولهم بكميات غير طبيعية من هرمونات التكاثر الإستروجين والبروجسترون، ومادة البارابين بالتحديد قد تزيد من مستويات هرمون الاستروجين.

تم ربط هرمون الاستروجين المفرط بالأورام الليفية وعدم انتظام الدورة الشهرية، في حين أن القليل جدًا يمنع البويضات من النضوج والخروج من المبيض، وبذلك يؤثر على الجهاز التناسلي.

ويرتبط أيضاً زيادة هرمون البروجسترون بالتعرض للإصابة بسرطان الثدي والنزيف المهبلي، في حين يُعتقد أن بيسفينول أ (BPA)، بأن له تأثير على نمو الثدي لدى الذكور، لذا يمكن أن يسبب مشاكل في الخصوبة.

وقالت الدكتورة آنا بولاك، الأستاذة المساعدة للصحة العالمية والمجتمعية في جامعة جورج ميسون: "هذه الدراسة هي الأولى لفحص مزيج من المواد الكيميائية المستخدمة على نطاق واسع في منتجات العناية الشخصية فيما يتعلق بالهرمونات لدى النساء الأصحاء في سن الإنجاب، باستخدام مقاييس متعددة للتعرض خلال الدورة الشهرية ، مما أدى إلى تحسين البحث الذي يعتمد على مقياس أو مقياسين للمواد الكيميائية.

"ما يجب أن نستخلصه من هذه الدراسة هو أننا قد نحتاج إلى توخي الحذر بشأن المواد الكيميائية في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي نستخدمها.

نُشرت هذه الدراسة، التي تحمل عنوان "التعرض للبيسفينول أ، والكلوروفينول، والبنزوفينون، والبارابين فيما يتعلق بالهرمونات الإنجابية لدى النساء الأصحاء"، في مجلة العلوم البيئية الدولية، وذلك حسب ما ذكر موقع independent.

وفي مداخلة لقناة "الإخبارية" كشف عبد الله الفرساني أستاذ تقنية المختبرات الطبية المشارك بجامعة جازان السعودية، أن مادة "السيكلو ميثيكون" الموجودة في المستحضرات التجميلية قد تسبب مخاطر على الجهاز التناسلي.

وأشار إلى أن تلك المادة عالية السمية، وهي عبارة عن خليط من مادتين وتوجد في أغلب مستحضرات التجميل ويمتصها الجلد وهي ذات ملمس ناعم، وبينت الأبحاث المخبرية أنها تحول الخلايا الطبيعية إلى خلايا مسرطنة، فضلًا عن تكسيرها الـ"دي إن أي".

وأضاف الفرساني: إن المادة موجودة في الروج والمنوكير، وكشفت دراسات أن بها مخاطر على الصحة والجهاز التناسلي وبعض الهرمونات، ويمكن التعرف عليها بقراءة مكونات المنتج قبل شرائه، مشيرًا إلى أنه تم حظر تلك المادة في الدول الأوروبية.

- مادة سيكلو ميثيكون

سيكلو ميثيكون هو مصطلح عام يستخدم لوصف مركب أو خليط من مواد السيلوكسان الحلقية التي لها استخدامات عديدة، وتوجد في مجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية، هذه المواد مشتقة من عناصر طبيعية "وهي السيليكون والأكسجين".

وتُستخدم مكونات السيكلو ميثيكون في مستحضرات التجميل لترطيب البشرة والشعر لأنه يمنح هذه المنتجات ملمسًا ناعمًا وحريريًا.

يستخدم الدايميثيكون في منتجات البشرة والمكياج، لقدرته على جعل الجلد يحتفظ بمزيد من الماء ، ويجعل البشرة أكثر نعومة، كما يستخدم كمرطب لعلاج أو منع الجلد الجاف والخشن والمتقشر والحكة.

- المنتجات التي يدخل في تركيبها الدايمثيكون

كريم الأساس، والكريمات المرطبة للبشرة، أحمر الشفاه والمونكيرات.

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