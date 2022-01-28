سبب الجوع المستمر في الشتاء.. منها الاكتئاب وقلة الحركة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يكثر الإقبال على تناول الطعام في فصل الشتاء مما يتسبب في زيادة الوزن، أكثر من فصل الصيف، ويرجع الجوع المستمر لعدة أسباب، لذا يستعرض «هُن» سبب الجوع المستمر في الشتاء، كما ذكرها موقع «Web Md».

سبب الجوع المستمر في الشتاء

برودة الطقس

من الأسباب الرئيسة للشعور بالجوع في الشتاء انخفاض درجة الحرارة الداخلية بالجسم لذلك يزداد معدل حرق السعرات الحرارية للتخلص من الشعور بالبرد، مما يزيد من الرغبة في تناول الطعام.

قلة الحركة

تنخفض معدلات الحركة بصورة كبيرة في فصل الشتاء مما يزيد الرغبة في تناول الطعام، لذلك يجب الحرص على ممارسة الأنشطة المختلفة والرياضية اليومية والتي تساعد في تدفئة الجسم بصورة أكبر، حيث تساعد الحركة في رفع درجة حرارة الجسم والوقاية من زيادة الوزن في فصل الشتاء.

عدم شرب الماء

عدم شرب الماء بالقدر الكافي في فصل الشتاء يتسبب في الشعور بالجوع والاصابة بالجفاف.

الاكتئاب

بعض الأشخاص نتيجة الشعور باكتئاب الشتاء تزداد رغبتهم في تناول الطعام، ويأتي اكتئاب الشتاء نتيجة تغير الفصول مما يؤثر على النظام الغذائي وتناول كميات كبيرة من الطعام، يمكن محاولة التغلب عليه من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة، الحفاظ على نمط نوم صحيح، والحرص على تناول الأطعمة الصحية.

نصائح للسيطرة على الجوع المستمر في الشتاء

- تنظيم الوجبات وتناول كل 3 ساعات وجبة متكاملة أو تحتوي على عناصر تساعد على الشبع.

- التركيز على تناول مجموعة من العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات المشبعة مثل الحبوب والقمح الكامل والشوفان، ويمكن الحرص على تناول خبز الشوفان أو دقيق الأرز أو البطاطس المسلوقة بديل للخبز الأبيض، يمكن تناول يوميا طبق من البليلة باللبن والعسل كوجبة متكاملة للشعور بالطاقة والشبع، وهذا وفقا لموقع «Web Md».