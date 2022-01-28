الارشيف / لايف ستايل

«الفستان أزرق والبوكيه من الثوم».. عادات غريبة في أفراح زمان «صور»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حفلات الزفاف

الفستان الأبيض وبوكيه الورد، ومئات المدعوين، مظاهر ترتبط بأفراح العصر الحديث، إلا أنها لم تكن معروفة في حفلات الزفاف بالماضي، فجميع تلك العادات يمكن القول إنها مستحدثة، ففي العصور الوسطى وفي حقبات زمنية مختلفة، كان يعبر الناس عن فرحتهم بأمور في غاية الغرابة قد لا يصدقها عقل، وترصد «هن» أبرزها خلال التقرير التالي وفقا للموقع الأمريكي «برايت سايد».

اللون الأبيض إشارة للحداد

64a4c9d939.jpg

قبل القرن الـ 19 كانت هناك عادة تبدو غريبة بعض الشيء، حيث كانت النساء في حفلات زفافهن لا يرتدين فساتين بيضاء، إذ تعد رمزا للحزن والحداد، ويستبدلنها بأخرى ذات ألوان زاهية مثل الأخضر الذي يرمز للشباب الدائم، والأزرق إشارة للنقاء، ويشار إلى أن فساتين زفاف البيضاء بدأت في الظهور قبل 180 عاما، بعد حفل زفاف الملكة فيكتوريا، التي اختارت فستانا أبيض من الساتان.

البوكيه من الريحان والثوم

2e482e0f04.jpg

كان بوكيه الورد في العصور الوسطى مكونا من الريحان والثوم، وهو من مظاهر الاحتفال التي لا غنى عنها في تلك الفترة، والسر في استعمال الثوم والريحان، كي تخفي العروس رائحة جسدها غير المغسول التي كانت من عادات تلك الفترة.

تناول الخبز بدلا من الكعك

857d60dbcd.jpg

في روما القديمة كانوا يخبزون خبزا مكونا من الشعير والقمح، ويقومون بكسره فوق رأس العروس، وبدأ استبدال الخبز بالكعك في بدايات القرن الـ 16 حينما أصبح السكر أكثر وفرة وفي متناول الجميع.

ممنوع الزواج يوم السبت

24b59cad53.jpg

يوم السبت من أسوأ الأيام المختارة للزواج، وحسب العادات الإنجليزية فإن الأربعاء أفضل الأيام للزواج.

عدم رؤية العروس قبل الحفل

c666a3150c.jpg

من العادات التي لا تزال متوارثة إلى يومنا هذا، أن العريس إذا رأى العروس قبل الحفل فهي إشارة للحظ السيء.

عائلة العروس تتكفل بالحفل

a12bce3fe9.jpg

جرت العادة في الماضي أن يتكفل أهل العروس بدفع مصاريف الزفاف، مثل الديكورات وتصميم كروت الدعوة والطعام بالإضافة لفستان وملابس العروس، في حين يدفع أهل العريس تكاليف باقة الورد وشهر العسل.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا