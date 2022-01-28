الامارات | الصدفة توقع بعجوز بريطاني يقود من 70 عاما بلارخصة أو تأمين

شكرا لقرائتكم خبر عن الصدفة توقع بعجوز بريطاني يقود من 70 عاما بلارخصة أو تأمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير صحافية بريطانية، أن رجلا ظل يقود سيارته بدون رخصة سياقة ولا تأمين، طيلة 70 عاما، دون أن يجري اكتشاف أمره من قبل شرطة المرور.

ونقلت " سكاي نيوز" عن صحيفة "غارديان"، ان شرطة منطقة نوتينغهام اكتشفت أمر هذا السائق، مؤخرا، خلال عملية روتينية، في مواقف تابعة لأحد متاجر "السوبرماركت"، يوم الأربعاء الماضي.

وأورد المصدر أن هذا السائق من مواليد 1938، وقال للشرطة إنه لم يحصل يوما على رخصة سياقة ولا تأمين، ودأب على القيادة منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره، ولم يتم توقيفه من طرف الشرطة في أي يوم من الأيام.

ومن غرائب هذا السائق، أنه لم يتسبب يوما بأي حادثة سير، كما لم يلحق أي ضرر بالغير، طيلة العقود الطويلة التي ظل يقود فيها السيارة.

وبموجب القانون في بريطانيا، فإن قيادة سيارة بدون التوفر على رخصة سياقة يعرض لعقوبة تتراوح بين 3 و6 نقاط، ويعتمد الأمر على درجة المخالفة المرتكبة. كما يمكن إصدار مخالفة غير محددة في حال لم تكن السيارة مؤمنة.

وبوسع الشرطة أن تقوم بحجز السيارة غير المؤمنة، في حين لم يتم الإعلان عن الإجراء المتخذ بحق الرجل المسن.

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