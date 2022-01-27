فيروس كورونا: هل يمكن أن تساعدنا تريندات جوجل في فهم تطور الوباء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تساعدنا مؤشرات "تريندات" جوجل في معرفة واستكشاف ما يبحث عنه العالم وتوفر لنا نظرة ثاقبة حول سلوك مستخدمي الإنترنت تجاه موضوع معين.

منذ عام 2020، كانت معظم عمليات البحث العالمية تدور حول ماهية فيروس كورونا، وما هي أعراضه، وما هو العلاج، وأين تتوفر اللقاحات، وتجري الملايين والمليارات من عمليات البحث على الإنترنت للحصول على معلومات حول كوفيد19.

لكن هل هذا يحدد فهمنا للعدوى؟ أو يمكن أن يساعدنا في التعرف على الاتجاه الذي يتقدم نحوه جائحة كوفيد؟، هذا ما يكشفه موقع timesofindia.

مع الإغلاق والقيود المفروضة منذ تفشي الوباء، استخدم البشر الهواتف المحمولة أكثر من ذي قبل، من شراء الأدوية إلى تقديم علاج الإسعافات الأولية إلى حجز سيارة إسعاف، تم القيام بكل شيء عبر الإنترنت عندما تم فرض إغلاق في معظم الدول.

بسبب الإغلاق، تم تقييد وصول الأشخاص إلى الأطباء، من أجل البقاء على قيد الحياة خلال الوباء، كان من المحتم معرفة الفيروس الجديد.

للحصول على مزيد من المعلومات حول فيروس كورونا الجديد، اعتمد الناس على الإنترنت، تم البحث عن أسئلة بسيطة وأساسية مثل الأعراض، وكيفية معرفة ما إذا كان شخص ما مصابًا بفيروس COVID ، وماذا تفعل إذا كان شخص ما مصابًا.

لوحظ اتجاه تصاعدي لـ COVID-19 في جوجل، مع زيادة الاهتمام بفيروس كورونا، يريد الناس معرفة كيفية الاستعداد وحماية أنفسهم" ، كما تقول Google في تقريرها عن فيروس كورونا.

في عام 2020، احتل فيروس كورونا مرتبة أولى من حيث البحث، كانت أهم عمليات البحث الأخرى هي كيفية زيادة المناعة، واختبار كوفيد.

بحلول الوقت الذي وصل فيه عام 2021، كانت عمليات البحث عن اللقاحات أكثر من عمليات البحث عن الأعراض.

تتحدث الاختلافات في موضوعات البحث عن الجائحة، ولكن ما مدى موثوقية تحديد قوة الوباء؟ أو بكلمات بسيطة، هل يمكن استخدام جوجل كأداة للتعرف على الوباء؟.

تستخدم Google Trends جزءًا بسيطًا من عمليات البحث عن كلمة رئيسية، ثم تحلل نتيجة البحث وفقًا لموقع جغرافي معين وإطار زمني محدد، يتم بعد ذلك تعيين حجم بحث نسبي (RSV) للكلمة الرئيسية ، وتوحيدها من 0 إلى 100، حيث يمثل 100 أعلى حصة من المصطلح على مدار سلسلة زمنية.

القيمة 100 هي ذروة شعبية المصطلح، تعني القيمة 50 أن المصطلح نصف شائع، تعني الدرجة 0 أنه لا توجد بيانات كافية لهذا المصطلح.

تختلف دراسة نُشرت في المجلة العلمية Nature في يوليو 2021 حول صحة استخدام بيانات Google Trends كأداة وبائية، ومع ذلك، فقد قالوا عند دراسة العلاقة بين بيانات الاتجاهات وبيانات العالم الحقيقي مثل حالات COVID-19 ، "يمكن أن يكون الارتباط الناتج أكثر موثوقية."

حول سبب عدم إمكانية استخدام Google Trends لتحديد قوة الوباء ، يقول جاجبريت شاتوال Jagpreet Chhatwal ، الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة هارفارد والمدير المساعد لمعهد التقييم التكنولوجي بمستشفى ماساتشوستس العام بالهند، إنه ليس دائمًا ما تسير عليه اتجاهات Google لمتابعة ما يحدث بالضبط مع علم الأوبئة الفعلي.

في تقرير نشرته Boston Globe ، يوضح شاتوال أنه على سبيل المثال، إذا ظهرت أعراض جديدة لـ COVID-19 ، فقد ترتفع عمليات البحث عن هذا العرض المحدد، بمجرد أن تصبح الأعراض مألوفة بين السكان، ستنخفض عمليات البحث على Google حتى مع استمرار ارتفاع الحالات.

وتقترح دراسة أن يتبنى علماء المراقبة وعلم المعلومات معيارًا أكثر قوة لجمع البيانات من Google Trends.

لضمان الموثوقية الكاملة لمجموعة بيانات Google Trends، من الضروري للبحث المستقبلي أن يقوم المؤلفون بجمع بيانات طلبات البحث لعدة أيام متتالية والعمل باستخدام متوسطات حجم البحث النسبي (RSV) بدلاً من RSVs اليومية، في محاولة لتقليل الأخطاء القياسية.

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