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وصفات شهية ولذيذة لإعداد الدجاج.. كانتون ومكسيكانو

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الدجاج

يعد الدجاج من المواد البروتينية والغذائية التي لها تواجد كبير على السفرات المصرية والعالمية، حيث تتعدد طرق تحضيره المختلفة ذات المذاق الشهي، لذلك نقدم خلال السطور مجموعة من أشهى وصفات الدجاج، حسب الشيف غادة جميل، ببرنامجها «اتفضلوا معانا»، المعروض عبر شاشة سي بي سي سفرة.

دجاج الكانتون

دجاج مقطع صغير مربعات

دقيق 

كاتشاب 

صويا صوص 

جزر أصابع رفيعة 

كوسة أصابع رفيعة 

بصل أحمر شرايح رفيعة 

فلفل رومي  شرائح

ثوم

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طريقة تحضير دجاج الكانتون

تتبل قطع الدجاج بقليل من الصويا صوص والكاتشاب والفلفل الأسود ثم تغطى بالدقيق وتقلى في زيت قلي غزير ساخن

في طاسة أخرى يشوح الجزر وشرائح الثوم في قليل من الزيت ثم تضاف الكوسة والفلفل الرومي والبصل ويشوح جيدًا ثم يضاف الكاتشاب والصويا صوص ويضاف الدجاج ويترك حتى تمام الغليان والطهي وتقدم ساخنة مع الأرز.

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دجاج حار بالفاصوليا 

صدور دجاج 

فاصولياء حمراء 

زيت عباد الشمس 

بصل 

بطاطا 

ملح 

شطة

كمون 

بابريكا 

ثوم 

بشر ليمون 

زبيب 

كزبرة خضراء 

ماء 

دقيق 

فلفل

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طريقة تحضير دجاج حار بالفاصوليا

في الكبة افرمي البصل والثوم ثم يشوحوا مع زيت.

قطعي الدجاج وأضيفي بشر الليمون والبابريكا والشطة والكمون والدقيق والزبيب، وشوحيهم مع البصل والثوم.

أضيفي الفاصوليا مع الماء، وتترك حتى تنضج الصدور تمامًا، ثم أضيفي إليها كزبرة وملح وفلفل وفلفل حار.

حمري البطاطا ثم تضاف إلى الدجاج وتقدم مع الصوص بالهنا.

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دجاج مكسيكانو حار

صدور دجاج 

بصل 

ثوم 

شطة

بابريكا 

زنجبيل 

فاصوليا بيضاء 

فلفل حار 

فلفل ألوان 

خل 

زيت زيتون 

ملح

 فلفل 

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طريقة تحضير دجاج مكسيكانو حار

في طاسة على النار ومعها البصل والثوم الجنزبيل المفروم، أضيفي صدور الدجاج بعد تقطيعها والبابريكا والشطة والملح والفلفل والخل ثم أضيفي الفلفل الألوان الشرائح والفلفل الحار ثم الجزر والفاصوليا البيضاء استمري في التقليب حتى تنضج قطع الدجاج.

قدميه مع الأرز الأبيض.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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