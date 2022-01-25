الامارات | مهرجان الفنون الإسلامية يختتم فعاليات الدورة الـ 24

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الفنون الإسلامية يختتم فعاليات الدورة الـ 24 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مهرجان الفنون الإسلامية فعاليات الدورة الـ24 «تدرجات»، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونظمتها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة على مدى 40 يوماً في مختلف مناطق الشارقة بمشاركة فنانين إماراتيين ومن دول عربية وعالمية.

وقال مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، مدير المهرجان محمد إبراهيم القصير: «مع ختام الدورة الـ24 نكون قد ودّعنا دورة استثنائية تؤكد دور الشارقة الثقافي والفني في التواصل مع الآخر العالمي، مستلهمين الرؤية من صاحب السمو حاكم الشارقة باعتبار الثقافة والفنون الوجه الحضاري للأمم».

وأضاف: «استطاعت المشاركات الإماراتية والعربية والعالمية في الدورة الـ24 أن تترجم شعار المهرجان (تدرجات) برؤية فنية استثنائية، الأمر الذي منح المشاهد مساحة كبيرة للاطلاع على أعمال فنّيّة تنوّعت بين التقليدي والعصريّ، وأحياناً، في الدمج بينهما لتقديم رؤية حداثيّة جديدة في الفنون الإسلامية. هذه الفنون حاملة الإرث والتاريخ الإسلامي الكبير».

وكانت الدورة الـ24 ضمت 151 فعالية و284 عملاً فنياً لـ63 فناناً وفنانة من 27 دولة من مختلف أنحاء العالم على مدى 40 يوماً. وشملت الفعاليات 49 معرضاً احتضنها متحف الشارقة للفنون، وبيت الحكمة في الشارقة، ومتحف الشارقة للخط، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وواجهة المجاز المائية، وجمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، ومدرج خورفكان في المنطقة الشرقية، وجهات أخرى في الإمارة.

وشارك في الدورة الـ24، 63 فناناً من 27 دولة عربية تصدّرتها الإمارات، بـ16 فناناً وفنانة.

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