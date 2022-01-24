10 استخدامات لا نعرفها عن زيت الطعام المستعمل.. متفرطيش فيه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

زيت الطعام ضروري في كل مطبخ، ولا تستطيع أي سيدة الاستغناء عنه لاستخدامه في العديد من الأكلات المختلفة، ولكن بعد عمليات الطهي تحتار في كيفية التخلص منه، وعادة ما تقوم بوضعه في سلة المهملات أو صبه في البالوعة، غير مدركة لفوائده العديدة والاستخدامات الفعالة له، التي يمكن أن تساعدها في التغلب على مشكلات كثيرة تواجهها في المنزل، كل ما عليك فعله هو حفظ الزيت بعد الانتهاء من استخدامه في وعاء واستعماله، تقدم لك «هن» استخدامات للزيت المستعمل، وفق موقع «mahoneyes».

استخدامات متعددة لزيت الطعام المستعمل في المنزل

- تشحيم أغراض المنزلية

يعتبر زيت الطعام المستعمل، مادة تشحيم قوية وفعّالة، يمكن استخدامها للعديد من الأغراض في جميع أنحاء المنزل مثل التخلص من صرير المفصلات، ومنع صدأ الأدوات المعدنية.

- وقود للمصباح

إذا كان لديك مصباح زيت في منزلك، فيمكنك استخدام هذا الزيت كوقود لهذا المصباح.

- ملمع للأثاث

إذا كان أثاث منزلك يبدو مخدوشا أو يظهر عليه البهتان، فيمكنك استخدام زيت الطعام المستعمل لتلميعه، كل ما عليك فعله هو خلط كميات متساوية من زيت الطهي والخل واستخدميه لتلميع الأثاث.

- مادة حافظة للجلد

يمكنك أيضا استخدام الزيت في تلميع الأثاث المصنوع من الجلد والحفاظ عليه.

- إزالة الطلاء من يديك

الطلاء من أصعب الأشياء في إزالتها إذا لامست يديك، ولكن باستخدام الزيت يمكنك إزالته بسهولة، فقط ضعي القليل منه على يديك واتركيه لمدة 5 دقائق، وسيزول الطلاء.

- صنع الصابون

يمكنك صنع الصابون باستخدام الزيت المستعمل.

- للحفاظ على الأواني والمقالي

يساعد وضع بعض الزيت على سطح الأواني الجديدة في حمايتها والحفاظ عليها.

- منظف للسيارة

يستخدم زيت الطعام لإزالة الأوساخ من على أي سطح في سيارتك كالفرامل والجسم، قم بوضع القليل منه على قطعة قماش المناطق المراد تنظيفها.

- استخدامه كسماد

إضافة كمية صغيرة من الزيت المستخدم تؤدي إلى إطعام الديدان التي تساعد في عملية التسميد.

- علف الحيوان

يمكن استخدامه كعلف للحيوانات بطرق مختلفة، إذ يمكنك وضع بعض الزيت المستعمل على طعام كلبك أو قطتك مما سيحسن مذاقه، وأيضا يمكنك خلطه مع بذور الطيور.

تللين المفاتيح العالقة

إذا كان مفتاحك عالقا في القفل، ضع بعضًا من الزيت المستعمل عليه، سيساعدك في انزلاقه ويمنعه من الالتصاق.