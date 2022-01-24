اصنع هذا المشروب القوي المضاد للالتهابات لإزالة السموم من جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يواجه جسم الإنسان السموم كل يوم، سواء في الهواء الطلق أو في العمل أو المنزل.

وعندما يكون جسمك غارقًا في السموم اليومية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك السرطان.

أفضل مسار يجب اتخاذه لحماية صحتك، هو مساعدة جسمك على الشفاء عن طريق تقليل الالتهاب وإزالة السموم.

وتتمثل إحدى طرق تخليص جسمك من السموم الضارة، في تناول المشروبات والأطعمة التي تساعده في هذه العملية.

فيما يلي وصفة لمشروب حار وصحي وطبيعي ومليء بخصائص مضادة للالتهابات، لا يقلل من السموم فحسب، بل يمنح جهاز المناعة دفعة قوية، وفق ما أورد موقع "dailyhealthpost".

المقادير:

1/2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج أو المسحوق

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

1/2 ملعقة صغيرة مسحوق الكركم

1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند غير المكرر وغير المبيض وغير المعطر

1 ملعقة صغيرة عسل

1 كوب ماء ساخن

الطريقة:

- يُغلى الماء في إبريق شاي أو قدر.

- ضع الزنجبيل والكركم والقرفة في وعاء صغير من السيراميك أو الزجاج.

- صب الماء الساخن على التوابل، وقم بتغطية الوعاء، واترك الخليط ينقع لمدة 10 دقائق على الأقل.

- صفي التوابل في كوب كبير واذابي زيت جوز الهند والعسل في المشروب.

- تخلص من البهارات المستعملة واستمتع بتناول المشروب.

لماذا هذه المكونات؟

الزنجبيل

استُخدم في الطب التقليدي لعدة قرون، وربما آلاف السنين، وهو مضاد للالتهابات فعال في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، والغثيان والصداع والغازات.

الكركم

يمكن للكركم أن يخفف الغازات ويقضي على الطفيليات المعوية، وقد يكون فعالًا في علاج التهاب المفاصل.

كما أنه يعمل كمضاد للالتهابات وللفيروسات، ويمتلك مضادات الأكسدة وكذلك خصائص مضادة للسرطان من بين العديد من الأشياء الأخرى.

القرفة

غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الجذور الحرة.

زيت جوز الهند غير مكرر

يفقد زيت جوز الهند المكرر جميع فوائده الصحية تقريبًا.

أفضل درجة من زيت جوز الهند غير مكرر وغالبًا ما يشار إليها باسم "البكر"، ولدية قدرة المضادة للبكتيريا ومضادات الميكروبات فعالة ضد البكتيريا المعوية السلبية وكذلك الطفيليات.

وهذا يشمل أيضًا التهاب اللثة الذي يسبب البلاك والالتهابات الجرثومية الفموية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يساعد زيت جوز الهند أيضًا في الحماية من الإجهاد التأكسدي.

العسل

تُعرف الاستخدامات الطبية للعسل منذ آلاف السنين. كانت الثقافات القديمة تستخدمه بشكل شائع لعلاج مضايقات الجهاز الهضمي وشفاء الجروح.

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