الجمهور يتفاعل مع صورة محمود عبد الغني وابنته: «إيه ده كبرت أوي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشر الفنان محمود عبدالمغني، صورة مع ابنته مريم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، للاحتفال بعيد ميلادها، وعلق: «أنا لما حبيبتى هتكبر والنعمة لتاكل الجو في جمال كدة الله اكبر… كل سنة وأنتي طيبة يامريومة ياطيبة».

محمود عبد المغني يغازل ابنته في عيد ميلادها

وعلق الكثير من المتابعين على الصورة التي تجمع بين الفنان محمود عبدالمغني وابنته مريم، ومن ضمنهم الفنانين، إذ كتب الفنان أحمد زاهر تعليقا «كل سنة وانتي طيبة يا مريومة يا قمر»، وقال الفنان محمود الليثي «ربنا يباركلك فيهم وتفرح بيهم»، وكذلك الفنانة نور والفنانة دينا فؤاد والفنان أحمد رزق وغيرهم.

وجاءت التعليقات من محبي الفنان محمود عبدالمغني على الصورة بموقع «إنستجرام» بـ «كل سنة والعسولة طيبة وعقبال مليون سنة وسعادة»، و«كل سنة وهي طيبة وعقبال 100 سنة وعقبال ما تشوفها أجمل عروسة وتسلم على التربية والاحترام شابو ليك ولمامتها»، و«ما شاء الله تبارك الله ربنا يخليك ليها وتفرح بيها»، «إيه ده كبرت أوي».

ويحرص محمود عبدالمغني كل عام تقريبا بنشر صورة مع ابنته مريم يوم عيد ميلادها للاحتفال بها، ولكن ربما هذا العام تفاعل الكثيرين مع الصورة لأنها صارت شابة في مرحلة المراهقة، وبدت تقترب من طوله.

الانتهاء من تصوير فيلم «شمس»

وانتهى الفنان محمود عبد المغني من تصوير فيلم «شمس» ومن المنتظر عرضه في السينمات، ويشاركه البطولة عمرو عبدالجليل وخالد الصاوي وأحمد بدير، وهدى الأتربي، ومحمد سليمان، وعلاء مرسي، ولبنى ونس، ومحمد الغريب، وهو من إخراج معوض إسماعيل ومعالجة درامية طلال الطريفي سيناريو فواز الخريشي، ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي منتج منفذ محمد الدياسطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي.