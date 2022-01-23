دراسة توضح فوائد صحية مذهلة عند تناول الفلفل الحار.. وطبيب يحذر

القاهرة - سمر حسين - صحة

رغم المحاذير التي ينبه لها الأطباء بشأن مخاطر الفلفل الحار على صحة الإنسان، والدعوة إلى التقليل من استخدامه أثناء إعداد الطعام، توصلت دراسة مؤخرًا إلى احتوائه على فوائد مذهلة، وأنه لديه القدرة أيضًا على الوقاية من أكثر الأمراض انتشارًا حول العالم، وهما أمراض القلب والسكري.

وحدد الباحثون بقيادة الدكتور كيران أهوجا، مكونان بالفلفل الحار لهما الأثر الإيجابي على جسم الإنسان، وهما الكابسيسين وثنائي هيدروكابسايسين، اللذان يساعدان على خفض مستويات السكر في الدم.

فائدة جديدة بشأن تناول الفلفل الحار

وخلال الدراسة، وجد الباحثون أن المحافظة على تناول الفلفل الحار يساعد على الحد من نسبة الجلوكوز الموجودة في الدم، والتي ترتبط بالإصابة بمرض السكري، وفيما يتعلق بأمراض القلب أثبت الباحثون أن المكونين يعملان أيضًا على الحد من تراكم الرواسب الدهنية بمنطقة الشرايين، وبالتالي تمنع حدوث تجلط في الدم، وذلك نقلًا عن صحيفة روسيا اليوم.

طبيب يوضح مدى صحة الدراسة

قال الدكتور أيمن الشاذلي، استشاري الأمراض الباطنيه وعضو الجمعيه المصريه لعلاج السكر، بشأن تناول الفلفل الحار للوقاية من أمراض القلب والسكري، إنه من المحتمل أن يحدث لبث لدى المرضى، ويعتقد الكثير منهم أنه سيغنيهم عن أخذ الدواء المخصص، أو الأنسولين، ولكن يلزم التنويه أنه لا يمكن استبدال الدواء، أما عن الفلفل الأحمر، فإنه مفيد لوجود مادة الكابسين فهي تعتبر من المواد المضادة للأكسدة، بالإضافة إلى دورها في رفع مناعة الجسم.

نصائح لمرضى السكري

وتابع «الشاذلي» أنه لا يمكن الاعتماد عليه بشكل أساسي في العلاج «بيساعد في تحسين الحالة ليس إلا»، كما يلزم استشارة الطبيب المعالج قبل الخضوع إلى أي وسائل علاجية، وأيضًا عند الرغبة في تعديل الجرعات، حفاظًا على الصحة من الوقوع في الأخطاء الطبية، التي يمكن أن تؤدي بصحتهم، وتدهور الحالة حتى تصل بهم إلى حد الموت».