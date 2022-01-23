6 نصائح هامة حول استحمام الطفل في الشتاء.. وداعا لـ نزلات البرد

القاهرة - سمر حسين - ماما

الاستحمام من الأمور الضرورية للحفاظ على النظافة الشخصية عامة، وللأطفال خاصة، إذ يمنحهن الصحة الجيدة والراحة، ورغم ذلك تخشى الأمهات من «تحميم» أبنائهن خلال فصل الشتاء ومع برودة الشتاء الشديدة، خوفًا من الإصابة بنزلات البرد.

نصائح لوقاية الطفل من نزلات البرد

تقدم «هن» في التقرير التالي، مجموعة من النصائح التي يلزم الاعتناء بها في الشتاء، وفقًا لموقع «Baby Destination»:

- من المعروف أن جسم الأطفال لا يتعرق خلال فصل الشتاء، لذا عندما يكون الجو شديد البرودة، يمكن استخدام فوطة مبللة بالماء الدافىء، لتنظيفه حفاظًا على سلامته.

- تأكدي دائمًا من تنظيف منطقة الحفاض لدى طفلك، ويفضل استخدام القطن المبلل في الماء الدافيء لتنظيف الرضع.

نصائح لاستحمام الرضيع في الشتاء

- احرصي على تدليك جسم طفلك جيدًا قبل تهيئته للاستحمام، إذ يساعد التدليك على زيادة شعور الطفل بالدفء، ولكن يلزم التأكد من أن يديك دافئة، كما يمكنك استخدام زيت مناسب مع التدليك برفق، إذ يساعد ذلك على تدفق الدورة الدموية في الأطراف، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة بينكما.

- احرصي على تدفئة الغرفة جيدًا قبل دخول طفلك إليها عقب الاستحمام، سيساعد الطفل على الشعور بالراحة.

- يلزم فحص درجة حرارة الماء قبل وضعها على طفلك، يمكنك استخدام كوع اليد لأنه يعتبر من أكثر الأماكن الحساسة في جسم الانسان، مع الحرص على عدم ترك الطفل دون ملابس، وأنت تقومين بتهيئة درجة الحرارة.

- احرصي على استخدام منتجات استحمام مناسبة لبشرة طفلك، ووضع المنشفة بجانب الحوض مباشرة لوضع الطفل بداخلها حتى لا يتعرض إلى البرودة بعد الانتهاء من الاستحمام.