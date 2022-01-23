10 نصائح للعناية بالشعر الطويل للرجال.. وكيفية استخدام «الجل والبلسم»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يرغب كثير من الرجال في تطويل شعورهم، خاصة إذ كان ملمسه حرير، وسريع النمو، لذا يبحثون عن أفضل العلاجات والأدوية، ويريدون معرفة النصائح الطبية للحفاظ عليه من التقصف و«الهيشان»، لذا تقدم «هن» أهم ما يجب فعله للرجال أصحاب الشعر الطويل، وفقا لـboldsky.

نصائح للعناية بالشعر الطويل

- شراء منتجات عناية بالشعر

ليس من السهل الحصول على شامبو وبلسم مناسبين لنوع شعرك، ومع وجود أنواع كثير في الأسواق لابد من الحرص دائما على شراء المناسب لشعرك.

- استخدام فرش مناسبة

لابد من الحصول على فرشاة لفك التشابك، وهي فرشاة ذات شعيرات صغيرة وعريضة، تعمل على فك تشابك شعرك بلطف، وأيضا مشط واسع الأسنان، سيساعدك هذا على التخلص من هم تمشيط الشعر.

- التدليك المنتظم بالزيت

الشعر الطويل أكثر عرضة للتقصف والتلف، ويوفر الزيت التغذية التي يحتاج إليها شعرك، إذ تحتوي الزيوت مثل زيت جوز الهند واللوز والزيتون على الكثير من العناصر المعززة والمغذية للشعر، بالإضافة إلى تأثيرها المرطب.

- قص الأطراف المتقصفة

ليس من السهل التحكم في الشعر الطويل، إذ تميل الأطراف إلى الجفاف والتقصف، أفضل حل لهذه المشكلة هو قص شعرك بانتظام.

- تناول الطعام الصحي

يؤثر النظام الغذائي في صحة شعرك، تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر سيجعل شعرك رقيقا وتالفا، لذلك لابد من تناول الخضار والفواكه، كما أنه من الأفضل تجنب التدخين.

عدم استخدم الماء الساخن أثناء غسل الشعر

يؤثر استخدام الماء الساخن على خصلات الشعر، فيزيل منه الرطوبة ويجعله جافا، مما يؤدي في النهاية إلى تساقطه وتقصفه، فمن الأفضل استخدام الماء الفاتر.

- عدم غسل الشعر كل يوم

غسل الشعر كل يوم يجعل الشعر جافا للغاية، فهو يعرض شعرك للمواد الكيميائية الموجودة في الشامبو والبلسم الذي تستخدمه، اترك مدة من 2-3 أيام بين الغسيل.

- البعد عن تمشيط الشعر المبلل

الشعر المبلل ضعيف من الجذور، والتمشيط يمكن أن يؤدي إلى تساقطه وتلفه، للحفاظ عليه انتظر حتى يجف تماما ثم مشطه.

طريقة وضع البلسم والجل على الشعر

- عدم وضع البلسم على الجذور

البلسم مملوء بالمواد الكيميائية القوية التي تجعل الشعر أملس، ووضعه على الجذور يضعفها ويزيد من تساقطه، فالطريقة الصحيحة لوضع البلسم هي البدء من منتصف الشعر حتى نهاياته، ثم اتركيه لمدة دقيقة أو دقيقتين قبل شطفه.

التوقف عن استخدم الكثير من منتجات الشعر

«الجل» ليس جيدا للشعر الطويل، واستخدام الكثير من هذه المنتجات يجعل جذور الشعر ضعيفة، وبالتالي يتسبب في تساقطه.