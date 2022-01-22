عاد بعد عامين فوجد زوجته «حاملا» في الشهر الثالث.. أزهري يحسم جدل زيادة فترة الحمل على 9 شهور

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

قصة غريبة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات، يتساءل فيها الزوج هل يمكن أن يصل الحمل إلى 4 سنوات، وذلك نتيجة تعرضه لموقف مع زوجته أثناء سفره لمدة عامين حتى عاد فوجدها حاملًا في الشهر الثالث متسائلًا هل يمكن أن يحدث ذلك؟

وأوضح الشيخ إبراهيم عبد الراضي، أحد علماء الأزهر، المتعارف عليه أن الحمل لا يزيد على 9 أشهر، لكن الزمن القديم لا يقاس علينا، وهو مكوث السيدة في الحمل فترة طويلة وهذا لا ينسحب على الواقع الحالي، وأقصى مدة للحمل 9 أشهر أو يزيد بقليل.

وأضاف خلال حديثه لـ «هُن»، أن الأطباء في الوقت الحالي أجمعوا على أن الحمل 9 أشهر ولا يزيد على ذلك، وفي الزمن القديم أن السيدات في الماضي غير هذا الزمن مع كثرة الأمراض.

ماذا يفعل الزوج عند الشك في سلوك زوجته؟

وأشار إلى أنه عند شك الزوج في سلوك زوجته عليه العودة إلى القاضي للحكم في مثل هذه الأمور، وذلك بعد شهادة الأطباء وإجراء التحاليل للتعرف على مدى إمكانية تحقيق ذلك.

حكم تجسس أحد الزوجين على هاتف الآخر

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة أن تجسس أحد الزوجين على الآخر، وتتبع عوراته حرام شرعًا، والواجب على كل منهما رعاية حق الآخر وإحسان الظن والتعاون على البر والتقوى، ومن ثارت في نفسه شكوك تجاه الآخر فعليه مصارحته بقصد الإصلاح والنصح والتذكير بحق المعاشرة بالمعروف التي أمر الله تعالى بها.

خصوصيات الزوج

عقد الزواج لا يبيح لأي من الزوجين الإطلاع على خصوصيات الآخر بغير إذنه، فقوامة الرجل على أهل بيته لاتكون إلا بالحكمة والنصح والإرشاد مع أدائه ما يجب عليه نحوهم من الحقوق، لا بالتجسس وسوء الظن وتتبع العثرات.